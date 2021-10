Obligation vaccinale des personnels médico-sociaux, quel impact en Corse ?

Parmi les personnels soumis à la vaccination obligatoire pour continuer d'exercer leur profession, on retrouve les personnels hospitaliers et les pompiers notamment mais combien sont concernés par ces suspensions ?

Pas d'impact notable dans les hôpitaux

Dans les deux principaux hôpitaux insulaires, les salariés suspendus se comptent à la marge © Radio France - France Bleu

Dans les deux principaux hôpitaux insulaires, les salariés suspendus se comptent à la marge, à Ajaccio 4 soignants sont concernés par cette suspension et personne à Bastia. En revanche, plusieurs arrêts maladie ont été déposés dans les deux structures. Des arrêts maladies qui seront contrôlés par des médecins experts chargés de vérifier leur validité car il est impossible de savoir aujourd'hui si certains de ces arrêts sont des moyens d'esquiver l'obligation vaccinale. Françoise Vesperini, directrice des ressources humaines de l'hôpital de Bastia : « On n'attend pas de nouvelles suspensions puisque des gens se sont déjà engagés dans le schéma vaccinal partiel au moment de la première date, à savoir au 15 septembre. Il ne nous reste plus que 63 personnes qui ne sont pas vaccinées du tout aujourd'hui, mais sont absentes, soit de longue durée, soit de courte durée. Et il y aura en effet quelques délais supplémentaires qui seront donnés pour les retardataires mais de quelques jours qui seront pris sur les congés annuels. _Sur les 63 il y en a 15 qui sont absents depuis plus de 6 mois_, c'est à dire des maladies de longue durée, donc cela, ça a quand même peu de lien avec l'obligation vaccinale ensuite, il en reste 48 qui ont des arrêts beaucoup plus récents. Pour certains, il y a un lien avec l'obligation vaccinale, c'est pour ça que pour ses 48 arrêts, on a lancé des contrôles qui sont réalisés par des médecins experts pour vérifier la validité des arrêts maladie qui ont été posés. »

Les volontaires plus réfractaires

Sur 493 pompiers professionnels, seulement 4 sont suspendus © Radio France - France Bleu

Du côté des pompiers, on compte un peu plus de suspensions même si cela reste faible par rapport à l'ensemble des effectifs. Sur 493 pompiers professionnels, seulement 4 sont suspendus. Chez les pompiers volontaires en revanche, on en compte 353 sur 2378. Des suspensions "regrettables" selon Jean-Jacques Peraldi, directeur adjoint du Service incendie et secours de Haute-Corse. Mais, il l'assure, cela n'aura pas d'impact direct sur le travail de terrain des pompiers : « On a refait un point d'étape lundi, on n'a pas de problème particulier sur le les sapeurs-pompiers professionnels, il y a 278 professionnels, on a la marge 2 ou 3 personnes qui ne sont pas vaccinées mais qui ont de bonnes raisons, qui sont en congé de longue maladie. Pour les sapeurs-pompiers volontaires, sur l'ensemble de l'effectif des 1278, on a encore 200 pompiers volontaires qui n'ont pas un schéma vaccinal complet et donc ils ne peuvent pas être opérationnels aujourd'hui. Pour autant ça ne nous pose pas de difficulté majeure sur le fonctionnement global de la réponse opérationnelle dans les centres de secours, hormis 2 centres de secours en particulier parce que parmi ces 200 non vaccinés, on a _une concentration d’effectif un peu plus nombreux non vaccinés sur Ghisonaccia et La Porta_, mais qui sont renforcés par les autres centres pour atteindre les effectifs nominaux pour pouvoir répondre sur les secteurs. »