"Obligé d'aller sur les marches de l'église pour capter", un coiffeur de Courcité dénonce l'inaction d'Orange

Le très gros coup de gueule d'un coiffeur de la Mayenne. Louis Gilbert tient le salon de coiffure Alter Ego à Courcité dans le nord du département. Depuis avril, son commerce est installé dans l'ancienne épicerie, car son salon de coiffure est en train d'être rénové.

Le 11 juillet dernier, Louis Gilbert appelle l'entreprise Orange pour lui demander de transférer à la mi-août sa ligne et sa box internet dans le nouveau local flambant neuf. L'ouverture est prévue le 16 août. Problème : Orange a en fait tout coupé le lendemain, le 12 juillet, dans l'ancienne épicerie.

Et depuis, c'est la galère intersidérale pour Louis Gilbert le gérant du salon. "Plus d'Internet, plus de téléphone, plus de terminal de paiement. Il n'y a plus rien qui fonctionne" liste le professionnel. Le mois de juillet a été très complexe pour lui. "Il faut demander aux clients de venir avec de l'espèce ou alors, ils repassent faire des virements. C'est un peu compliqué à organiser" poursuit Louis Gilbert.

"On va sur les marches de l'église pour essayer de capter"

Son activité a été très impactée. Toute la partie administrative et commerciale se fait sur le numérique. "On n'avait pas d'agenda, de prise de rendez-vous. On a aussi une connexion qui est très mauvaise à Courcité. Il y a une, voire deux barres de 4G par-ci par-là, donc on sort dehors pour aller actualiser notre agenda, pour noter des rendez-vous. On va sur les marches de l'église pour essayer de capter. C'est hallucinant, mais c'est la vérité" sourit nerveusement Louis Gilbert.

Des interventions fantômes

Orange a plusieurs fois garanti à Louis Gilbert qu'un technicien se déplacerait. "Les techniciens ne viennent pas et en plus, je me suis rendu compte qu'ils m'ont facturé des interventions. Ils prélèvent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils se servent sur notre compte en banque. J'ai une intervention du 18 juillet qui m'est facturée 408 euros. C'est du foutage de gueule" lâche désespérément le coiffeur.

Louis Gilbert va porter réclamation, mais cela signifie qu'il faut encore faire des papiers et donc perdre beaucoup de temps à cela. Son salon de coiffure rénové rouvre le mercredi 16 août. Contacté par France Bleu Mayenne, Orange n'a pas encore répondu à nos sollicitations.