Obligé de fermer, "ce sont toujours les discothèques qui trinquent" pour le patron du Seven à Saint-Péray

"J'en ai plein le dos de voir que tout le monde fait n'importe quoi, que c'est la fête du string partout. Et, putain de merde, c'est toujours les discothèques qui trinquent!" s'énerve Franck Mésona, le patron du Seven à Guilherand-Granges. Joint par France Bleu Drôme Ardèche, il s'excuse rapidement pour son langage fleuri. Mais pas sur le fond : il se dit exaspéré, et scandalisé.

Mesure surprise prise par le gouvernement et annoncée par Jean Castex ce jeudi soir parmi les décisions pour lutter contre le retour épidémique en France, les discothèques devront de nouveau fermer leurs portes à partir de vendredi 10 décembre, pour une durée de quatre semaines. "Une fois de plus, on prend les discothèques, on se dit qu'on ne fera pas de vague, qu'on n'est pas trop nombreux" s'insurge Franck Mésona, las. Les discothèques avaient rouvert début juillet après quinze mois de fermeture totale.

Je ne veux pas taper sur les collègues, mais quand je vois ce qu'il se passe dans les bars et les avant-boîtes, c'est le grand n'importe quoi. C'est exaspérant

"On fait tout ce qu'on nous dit. On a été les seuls avec les casinos à faire strictement appliquer le protocole sanitaire imposé. Et Dieu sait si ça nous a mis en porte-à-faux par rapport à bon nombre de clients" lance le patron de boîte de nuit ardéchois, "ce protocole sanitaire qui imposait de vérifier les pièces d'identité des gens afin de contrôler s'ils sont vraiment détenteurs d'un pass sanitaire. On nous a imposé le masque il y a quinze jours. Et sur qui on vient taper ? Encore sur les boîtes de nuit" poursuit-il.