Obsolescence programmée : une enquête ouverte en France après une plainte contre Apple

Cela fait suite à une plainte déposée par l'association Halte à l'obsolescence programmée (Hop). Ce lundi, le parquet de Paris indique qu'une enquête est ouverte en France depuis décembre 2022 contre le géant américain des smartphones Apple, soupçonné de pratiques commerciales trompeuses et d'obsolescence programmée.

Cette plainte dénonce une réparabilité défaillante des appareils Apple. Les investigations ont été confiées au service national des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), selon le parquet.

L'association Hop accuse la marque à la pomme d'"organiser de nombreux freins à la réparation" et dénonce notamment la "sérialisation" mise en place par Apple, pratique qui "consiste à associer les numéros de série des pièces détachées à celui d’un smartphone", "donnant la possibilité au fabricant de restreindre la réparation pour les réparateurs non agréés". Hop met aussi en cause l'"indisponibilité des pièces détachées à des prix et des délais raisonnables". Le tout "portant à croire que le fabricant cherche surtout à vendre toujours plus d’équipements, au détriment des consommateurs et de l’environnement".