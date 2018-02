Pôle Emploi Occitanie a rempli les 13 objectifs fixés par l'Etat et les partenaires sociaux l'an dernier. C'est une première. L'accent est mis sur la relation avec les demandeurs d'emploi (suivi plus régulier et personnalisé) mais il reste des défis et des chantiers lourds à venir.

Occitanie, France

Tous les indicateurs sont au vert en 2017 en Occitanie. Les 13 objectifs ont été remplis et même dépassés pour certains. L'Occitanie fait partie des 4 régions sur 13 à l'avoir fait (avec la Corse, La Nouvelle Aquitaine et le Centre-Val de Loire).

30% de suivis renforcés supplémentaires

La simplification des inscriptions, la digitalisation du suivi permet de dégager des personnels alors que les moyens n'augmentent pas. 54 530 chômeurs ont ainsi pu bénéficier d'un suivi renforcé en 2017, c'est 10% de tous les chômeurs en Occitanie. Et c'est 30% de plus qu'en 2016. Les psychologues du travail ont doublé : il y en a désormais dans chaque agence (ils sont plus d'une centaine). Davantage de moyens humains aussi pour gérer les indemnisations : plus de 94% des chômeurs sont payés dans les délais. Visiblement tout cela paie, la satisfaction des chômeurs progresse de 8 points en un an pour atteindre 71,9%.

Période d'incertitude

La dynamique est bonne mais les perspectives restent compliquées. D'abord le nombre de chômeurs à gérer continue d'augmenter car la région attire des habitants et le volume global augmente. Ensuite, le taux de satisfaction des entreprises d'Occitanie a beau être le plus élevé de France : il reste encore 25% d'entreprises mécontentes. 14 000 offres d'emploi n'ont d'ailleurs pas trouvé preneurs l'an dernier sur 304 000.

Trois gros chantiers à mener à bien

Et puis, il y a trois chantiers très importants qui risquent d'accroître la charge de travail. Le PIC : le Plan investissement compétence qui va s'étaler jusqu'en 2022 pour la formation des chômeurs non qualifiés. Mais aussi le PEC : le Parcours emploi compétence pour l'aide à la réorientation. Et bien sûr la réforme de l'assurance-chômage avec l'élargissement de l'indemnisation aux démissionnaires et l'ouverture aux artisans et indépendants. Parallèlement, Pôle Emploi veut plus de contrôles, plus de suivi personnalisé et plus de conseillers entreprises. Pour répondre à la volonté d'Emmanuel Macron, le nombre de contrôleurs devrait augmenter sensiblement (ils sont actuellement 18 en Occitanie). Pas sûr que la numérisation à tout crin suffise à dégager assez de personnels pour mener à bien tous ces chantiers.

3 agences pilotes dans l'organisation

Trois agences Pôle Emploi sont pilotes pour un nouveau fonctionnement interne en Occitanie. Les conseillers ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour orienter les chômeurs et gérer leurs agences (accueil, procédures). Il s'agit d'agences à Tarbes (Hautes-Pyrénées), Béziers (Hérault) et Vauvert (Gard). L'expérimentation, débutée en septembre dernier, doit durer un an.