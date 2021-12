Occupation du gymnase de Saint-Sernin : les personnes présentes vont bénéficier d'un hébergement d'urgence

Les familles sont au chaud et à l'abri, mais installées de manière précaire dans le gymnase Saint-Sernin à Toulouse.

Depuis le 3 décembre, ils sont une trentaine de sans-abri, certains sans-papiers, à occuper le gymnase de Saint-Sernin, à Toulouse, pour demander un hébergement. Après un long bras de fer, la préfecture de Haute-Garonne annonce finalement ce vendredi 10 décembre qu'un hébergement d'urgence va leur être proposé.

Dans un communiqué la préfecture explique que "les services de l'Etat ont pu démarrer un examen attentif de la situation administrative et individuelle" de chacun, et que, "du fait de situations humaines difficiles et dans l'attente d'un examen précis de leur statut au regard de la loi française", les personnes présentes dans le gymnase ce vendredi vont bénéficier "immédiatement" d'une hébergement d'urgence.

Un point de situation la semaine prochaine

Une victoire pour les occupants, soutenus entre autres par les militants de l'association Droit au logement (DAL). La préfecture annonce d'ailleurs qu'un "rendez-vous entre les services de l'Etat et le DAL" se tiendra dans le courant de la semaine prochaine, "pour faire un point sur la situation".