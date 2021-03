Occupation du Moulin du Roc à Niort par des acteurs du spectacle

Ils sont comédiens, musiciens, techniciens... et ils occupent le Moulin du Roc à Niort depuis la fin de matinée de ce jeudi 11 mars. Ils sont une quarantaine venus de plusieurs départements à avoir investi la scène nationale à l'image de ce qui se fait à Paris, au théâtre de l'Odéon. Une action à l'appel de la CGT Spectacle.

Venus avec sacs de couchage et matelas, ils ont prévu de dormir sur place. Objectif : mettre la pression sur la ministre de la culture Roselyne Bachelot et le premier ministre Jean-Castex pour qu'ils prennent des décisions sur l'avenir du secteur. Secteur quasiment à l'arrêt depuis un an.