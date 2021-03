Occupation du théâtre Saragosse à Pau : "On fait les trois-huit", raconte un musicien

Depuis une semaine, des dizaines d'intermittents du spectacle occupent le théâtre Saragosse à Pau, jour et nuit, pour alerter sur la situation du monde de la culture, à l'arrêt depuis un an, et pour demander la reconduction de l'année blanche à cause de la crise sanitaire.

"On essaye de se relayer pour maintenir l'occupation", raconte Daniel Epi, mobilisé depuis le premier jour au théâtre Saragosse. Désormais une soixantaine, cela fait une semaine que des intermittents du spectacle occupent ce théâtre palois. "On fait les trois-huit si on peut dire, même si les artistes ne sont pas habitués à ce genre de choses", ajoute le musicien.

Une jauge pour l'occupation nocturne

Certains gèrent l'intendance, d'autres les relations presse ou la communication. Des matelas rangés dans le couloir et une cuisine à disposition. Mais avec une jauge : "Certains nous disent, on peut venir dormir sur place si vous voulez", explique Martin, un des chefs de file de cette mobilisation, "mais on ne peut pas être trop nombreux". Dix maximum pour respecter les mesures sanitaires, avec un roulement.

Un matelas et un duvet installés dans l'espace accueil/billetterie du théâtre de Saragosse © Radio France - Soisic Pellet

"Il faut soutenir les nouvelles générations"

A 72 ans, Daniel est à la retraite et est donc "exempté de nuit", "présent de 10h à 18h couvre-feu oblige". Mais pas question pour lui de rater cette mobilisation : "Il me semble complètement indispensable de soutenir les nouvelles générations qui subissent attaque sur attaque depuis des années, là c'est carrément aberrant, un an d'interdiction de jouer, je ne sais pas si les gens se rendent compte mais pour des artistes, des musiciens, des techniciens, c'est un an sans vivre tout simplement".

Daniel Epi, musicien depuis 60 ans, mobilisé au théâtre Saragosse de Pau depuis le premier jour © Radio France - Soisic Pellet

Un mouvement parti pour durer

Pas question non plus de lâcher pour Martin. Après cette première semaine d'occupation, "mes enfants et ma femme me manquent mais je suis prêt à tenir longtemps parce que je n'ai pas envie de tirer un trait sur 20 ans de métier", explique-t-il. "En septembre, si le travail n'a pas repris, je vais aller travailler ailleurs", assure Martin, pour payer la maison et subvenir aux besoins des enfants.

"Il faut que le gouvernement s'engage sur des perspectives claires de reprise de l'activité culture au sens large", ajoute l'intermittent, "même si c'est dans six mois mais qu'ils nous le disent !" Parmi les autres revendications, la prolongation de l'année blanche pour les intermittents et l'annulation de la réforme de l'assurance chômage.