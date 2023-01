Ochy, une application développée à Rennes pour analyser les mouvements du sportif

Ochy est présente au Consumer Electronics Show, la grand-messe annuelle des technologies et de l'électronique, qui a lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas. Ochy est une application mobile développée à Rennes, qui permet les analyses du mouvement en course à pied, à partir d'une petite vidéo tournée avec un simple smartphone. Grâce à l'Intelligence Artificielle, l'appli va détecter les points corporels et les analyser, pour ensuite proposer un plan de renforcement musculaire, améliorer les performances et réduire les risques de blessures.

Au départ de cette aventure, deux sportifs de haut-niveau, spécialistes du 400 mètres, Khaldon Evans et Perrine Chapot. Lui se blessait souvent au niveau du genou, elle était en études de kiné. Après avoir effectué l'analyse biomécanique en laboratoire, elle a pu identifier ce qui provoquait la douleur. C'est donc pour soigner Khaldon qu'ils ont développé en juillet 2021 cette application.

Les JO 2024 en point de mire

Ochy utilise l'intelligence artificielle pour être accessible à tous à partir d'un téléphone portable et non plus dans des structures spécialisées avec des capteurs sur tout le corps. Disponible sur les stores Android et IOS, Ochy propose une analyse gratuite pour se faire une idée. Ensuite c’est 9€ l'analyse pour les particuliers, autour de 200€ pour les clubs ou les professionnels de santé.

Créée et développée à Rennes, Ochy emploie aujourd’hui 8 personnes. Si l’application a été lancée pour la course à pied, l’idée est de l’ouvrir aux autres disciplines de l'athlétisme et ensuite, aux autres sports, notamment en vue des JO 2024.