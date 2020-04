Oeufs avec masques : des chocolatiers de Poitou-Charentes innovent pour la semaine de Pâques

Si Pâques symbolise la résurrection pour les Chrétiens, cela ressemble en revanche cette année à un coup de grâce pour les chocolatiers. Alors que cette semaine d'avril est la plus importante pour le secteur après Noël, les artisans redoutent une chute vertigineuse de leur chiffre d'affaires en raison de l'épidémie de coronavirus.

Malgré l'ouverture des magasins le matin et les ventes sur internet, Eric Vallégeas, gérant de la société Ile de Ré Chocolat, s'attend à une semaine de Pâques catastrophique. "Le moral est un petit peu dans les chaussettes", confie ce patron installé à la Rochelle et à Saint-Martin-de-Ré.

"Pour sauver les meubles", une chocolaterie de Saintes a innové cette année. Après des skateurs en chocolat à Pâques 2019, La Chocolat'hier s'est lancé dans la fabrication de surfeurs affublés de masques chirurgicaux. "L'idée, c'est d'en rigoler vu qu'on est tous amenés à porter des masques, les oeufs aussi", explique Marjorie Réaud, artisan chocolatier.

"Au début c'est parti d'une blague, nous on a l'habitude d'accessoiriser les oeufs de Pâques. Cette année nos oeufs ont des planches de surf et plutôt que de leur dessiner des sourires comme c'était prévu, on leur a mis des masques en chocolat pour ne pas être contaminé par le coronavirus."

"Il faut quand même que l'on vende tout ce que l'on avait commandé. Quand le confinement a été annoncé, j'avais déjà reçu tout le chocolat donc c'était dommage de tout descendre à la cave pour être fondu donc on a décidé de préparer et de vendre sur internet", indique la gérante de la Chocolat'hier.

Du côté de la chocolaterie Garandel de Niort, cette semaine de Pâques représente d'habitude 15 à 20 % du chiffre d'affaires de l'année, soit le deuxième temps le plus fort après Noël. Ayant préparé depuis janvier les fritures, garnitures et moulages de sujets, Pierre Garandel s'est résolu à maintenir ouvert son magasin des Halles de Niort.

"Tout ce qui apporte du plaisir et de la convivialité, c'est le meilleur du médicament. Confinés en famille, on voit les gens cuisiner de plus en plus et faire de la pâtisserie, on revient aux fondamentaux et le chocolat en fait partie !"