Le Mans crée son office de commerce, le manager de centre-ville attendu à l'automne

Il a enfin vu le jour, après quatre ans de discussions : Le Mans se dote d'un office de commerce et de l'artisanat pour redynamiser son centre-ville. Un manager est en cours de recrutement, et pourrait être opérationnel à partir de septembre.

Il est très attendu par les commerçants du Mans : quatre ans après le vote en conseil municipal, le manager de centre-ville pourrait être opérationnel en septembre prochain. C'est en tout cas l'objectif, si le nouvel office de commerce et de l'artisanat, qui a vu le jour le 18 juin, trouve son bonheur parmi les candidatures reçues.

Un processus de 4 ans

Lancé en 2017, le projet d'office de commerce et d'artisanat a fini par se concrétiser, avec la création de l'association qui définit le cadre de son action. Avec ses 12 membres, parmi lesquels sont représentés aussi bien la mairie que les associations de commerçants et les chambres de commerce ou des métiers, il doit permettre de redynamiser le centre-ville du Mans.

Depuis quatre ans, la mairie et la chambre de commerce et d'industrie n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur l'avancement des fonds : c'est finalement la ville du Mans qui prendra en charge la rémunération du manager de centre-ville, un budget estimé à 50.000 euros par an.

Le manager en cours de recrutement

Ce dernier est en cours de recrutement. L'offre de CDD de 18 mois, publiée mi mai, a pris fin le 18 juin. Une dizaine de candidats se sont manifestés en envoyant leur CV. La sélection devrait se faire "dans les prochaines semaines", selon Fabienne Malhaire Boulanger, vice-présidente de la chambre des métiers et de l'artisanat, pour un début de mission idéalement à la rentrée de septembre. "Il va falloir bien le choisir, ajoute-t-elle. C'est quelqu'un qui devra avoir le réseau, être déterminé et dynamique, capable d'emmener les troupes aussi diversifiées soient-elles."

Pas évident en effet de faire le lien et de proposer des initiatives qui puissent convenir au plus grand nombre. "Je dis aux unions de commerçants d'être moteurs, de rentrer dans l'intelligence collective, donner leur avis pour pouvoir faire les choses, lance le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe, Noël Peyramayou. Il est évident que _le manager de centre-ville, seul, il ne fait rien_."

Racheter les locaux vides

La ville du Mans veut aussi, dans le cadre du nouvel office du commerce, créer un outil foncier pour reprendre en main les cellules commerciales vides depuis trop longtemps. "On va créer une filiale de Cénovia qui nous permettra d'acheter des locaux commerciaux qui ne trouvent pas preneur pour y mettre des gens en location, explique le maire Stéphane Le Foll. Quand le marché ne règle pas le problème, il faut qu'on puisse intervenir en investissant dans les fonds ou en réhabilitant certains endroits."

La ville cible notamment certaines cellules commerciales situées dans le secteur nord de la gare, rue Nationale ou rue Gambetta, qui sont vides depuis parfois dix ans. "On fera des choix stratégiques, on ne va pas chercher à acheter tout ce qui existe", conclut Stéphane Le Foll. La ville n'a pas encore arrêté le budget qu'elle compte consacrer à ce volet foncier pour redynamiser le cœur de ville.