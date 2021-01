Officiel : Pyrex reprend la verrerie Duralex

C'est International Cookware qui reprend, sans surprise, l'entreprise Duralex, basée à la Chapelle Saint-Mesmin, dans le Loiret. L'offre de la maison-mère de Pyrex était la seule en lice et a été validée ce jeudi par le tribunal de commerce d'Orléans. Les 248 emplois sont conservés.

Le tribunal de commerce d'Orléans a validé ce jeudi après-midi l'offre de la maison mère de Pyrex, International Cookware, pour le rachat de la célèbre verrerie Duralex, basée dans le Loiret et placée en redressement judiciaire depuis septembre.

Jose-Luis Llacona, directeur général de Cookware International, propriétaire de Pyrex, et désormais de Duralex, ici au tribunal de commerce d'Orléans © Radio France - Anne Oger

Cette offre avait été "légèrement améliorée" à hauteur de 400.000 euros, par rapport à la première offre officiellement déposée par International Cookware (basé à Châteauroux) vendredi dernier lors de l'audience devant le tribunal. Le montant total de la cession s'élève donc à 3 millions 550 000 euros.

Tous les emplois sont conservés par Pyrex

Les 248 emplois sont conservés, et une quarantaine d'emplois seront créés dans les prochaines années, assure Pyrex. Le délégué CGT de Duralex Pascal Colichet, présent au tribunal cet après-midi dans le cadre d'un rassemblement ayant réuni une vingtaine de salariés, parle d'une "victoire pour les salariés".

Un autre salarié de Duralex se dit "soulagé, mais prudent. Duralex en a connu d'autres, on va retourner au travail plus sereinement mais on reste prudent".

Le groupe Pyrex était le seul candidat encore en lice pour racheter la verrerie de La Chapelle-Saint-Mesmin. L'offre était soutenue par les organisations syndicales de Duralex et par les élus locaux : le président PS de la région Centre-Val de Loire François Bonneau, le président PS d'Orléans Métropole Christophe Chaillou et Valérie Barthe-Chenault, maire de la Chapelle Saint-Mesmin avaient écrit à la Procureure de la république d'Orléans mercredi pour apporter leur soutien à une reprise par Pyrex.