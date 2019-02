Offres d'emploi, ateliers et conférences au forum des jobs d'été à Belfort

Belfort, France

Le bureau d'information jeunesse de la ville de Belfort (BIJ) organise son 15ème forum des jobs d'été ce jeudi de 10 heures à 17 heures au centre de congrès Atria, à Belfort. L'objectif de ce forum est d'organiser la rencontre entre recruteurs et candidats pour des "jobs" courts, contrats saisonniers ou des contrats étudiants, durant les grandes vacances d'été ou durant l'année scolaire.

Eurockéennes : plus gros employeur du salon

Pour cette journée, plusieurs secteurs d'activités sont représentés comme l'animation ou encore le service à la personne qui recrute beaucoup. "On a les agences intérims qui seront là, pour le secteur industrie c'est le passage obligé" précise la responsable du bureau d'information jeunesse, Sophie Cheviron. Des enseignes de la vente ou du commerce feront également le déplacement pour trouver des candidats comme l'enseigne de grande distribution Auchan ou le magasin spécialisé de sport Décathlon. Parmi toutes ces enseignes, l'association Territoire de Musiques, organisatrice des Eurockéennes, devrait proposer 250 offres d'emploi, devenant le plus gros employeur du forum.

Des ateliers, du coaching et des conférences

Le point le plus important du forum est évidemment la rencontre entre les entreprises et les candidats mais des services sont également proposés toute la journée. Des bénévoles seront sur place pour vous aider à faire votre CV ou lettre de motivation, certains se mettront dans la peau d’un employeur pour vous entraîner à passer un entretien d'embauche. Plus insolite : esthéticiens, coiffeurs et maquilleurs seront là pour vous relooker sur place et vous donner des conseils en image.

Le but du forum est aussi d'informer et de conseiller. Des conférences sont proposées par des professionnels comme par exemple sur le thème "comment se présenter". Sophie Cheviron, responsable du bureau d'information jeunesse tiendra une conférence pour les mineurs. "Je pense qu'on a une réponse à leur donner, leur expliquer pourquoi c'est difficile, que dit la législation, qu'est-ce-qu'ils peuvent faire et puis surtout leur donner des conseils en fonction des freins et des blocages qu'ils peuvent avoir" explique-t-elle avant de conclure "notre mission d'information jeunesse est d'utilité publique".