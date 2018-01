Dijon, France

Pendant que le tribunal de commerce examinait le dossier du repreneur potentiel de la Chocolaterie de Bourgogne, quelque 70 personnes s’étaient rassemblées devant la Cité judiciaire de Dijon, ce jeudi 11 janvier, à l’appel de la CGT et de la CFDT. Il y avait-là des retraités de la chocolaterie dijonnaise, comme Marc, parti à la retraite il y a deux ans après 30 années passées dans l’entreprise : « c’est difficile de voir une entreprise qui avait jusqu’à 1000 personnes en saison, descendre à peut-être à peine 50 salariés ».

Sylvie, elle, est encore en activité, mais pour combien de temps? Âgée de 55 ans, elle doit tenir encore sept ans avant de partir à la retraite et ne se fait pas beaucoup d’illusions sur son emploi : « quand on voit que les jeunes déjà n’arrivent pas à trouver du travail, pour nous, les plus de 50 ans, ça va être dur. Je pense qu’il y aura peut-être un plan pour nous aider ». Et elle s’impatiente : « on attend, ça commence à devenir long. J’espère qu’il va y avoir une décision aujourd’hui ».

Non plus une, mais deux intentions de reprise

Après trois heures, les élus du comité d’entreprise sortent du tribunal, Geneviève Servais, élue CGT au CE, annonce la nouvelle, il faudra encore patienter, puisqu’une nouvelle audience est fixée à 10 heures le 24 janvier, avec cette fois, si tout va bien, deux propositions de reprise. Celle de la société Lacasa, priée d’améliorer son offre qui n’est passée que de 43 à 47 salariés repris, pour un prix de rachat de 200.000 euros. Et celle d’une mystérieuse entreprise, italienne selon les indiscrétions, qui a déposé le matin-même une lettre d’intention. Les deux candidats à la reprise devront déposer leur offre détaillée avant le 16 janvier dernier délai.

Une partie serrée est engagée pour éviter la liquidation

« On a de l’espoir, mais la partie est très serrée, on est toujours un peu sur les mêmes positions » commente pour sa part Christian Bougnon, délégué CFDT. Avant d’ajouter : « ce qui est plutôt agréable c’est d’avoir un repreneur industriel qui connaît nos métiers. Par contre, l’offre de Lacasa a été soulignée par tous les acteurs au tribunal, comme étant largement insuffisante. Il faudrait l’améliorer, sinon on irait vers une liquidation ».

Reprise ou liquidation? Le tribunal rendra sa décision dans les jours qui suivront la présentation des offres le 24 janvier.