Olinn, la société héraultaise qui donne une seconde vie aux ordinateurs des entreprises

Olinn est une société de Lunel-Viel (Hérault) qui rachète, reconditionne et revend les ordinateurs et les portables obsolètes des entreprises. La SNCF leur a vendu 60.000 ordinateurs et portables en deux ans.

Le matériel informatique obsolète des entreprises peut être recyclé dans l'Hérault. La société Olinn, à Lunel-Viel, rachète, reconditionne et revend les ordinateurs et les portables depuis 18 ans. La SNCF fait notamment appelle à cette société héraultaise. Elle a vendu plus de 40.000 ordinateurs et 20.000 portables en deux ans à Olinn. Les bénéfices que se fait la SNCF sur la vente de ce matériel informatique sont reversés à des associations. Comme celle du bus mobile informatique en Occitanie qui va dans les villages reculés pour accompagner les personnes qui sont en fracture avec le numérique. "Il n'y a pas de ressources infinies de métaux rares que l'on retrouve dans nos appareils électroniques. C'est très important de recycler parce qu'il y a une seconde vie possible " raconte Mikaël Lemarchand, directeur de la Responsabilité sociétale des entreprises de la SNCF.

Des ordinateurs reconditionnés

Les ordinateurs et portables sont triés et recyclés et leurs données sont effacées. Ils sont revendus à d'autres entreprises ou à des particuliers. "Ils terminent chez les clients qui bénéficient de garantie. L'ordinateur qui a vécu trois ans dans une entreprise peut être encore exploité derrière" explique son directeur Stanislas Husson. Il fait une comparaison : "C'est comme si on avait une voiture de marque avec 50.000 kilomètres qui a roulé trois ans. Elle est dans la force de l'âge et peut encore être utilisée." Stanislas Husson met en avant un argument environnemental : "C'est de toute façon vertueux pour la planète surtout que tout ce qui est informatique est très énergivore en matière de ressources naturelles. Les litres d'eau et le carbone dégagés lors de la production d'un nouvel ordinateur sont très importantes."