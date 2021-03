Olivet : elles lancent une cagnotte en ligne pour sauver leur entreprise de maroquinerie

Depuis quelques jours, Florence et Christelle s'affichent en grand au Conseil départemental du Loiret et sur les murs d'Orléans. Elles font partie "des femmes de première ligne" que le département du Loiret a choisi de mettre à l'honneur durant le mois de mars, à travers une exposition photo.

Quand on a vu la photo, on a pleuré

Sur le cliché pris par l'orléanaise Géraldine Aresteanu, on découvre les deux créatrices olivetaines, tout sourire, en train de jouer avec des bouts de tissu. " Quand on a découvert la photo, on a pleuré. Nous sommes fières d'avoir été ainsi mises à l'honneur et dans le même temps, nous sommes très mal parce que notre société va mal"

Une société au bord du dépôt de bilan

Florence et Christelle ont lancé leur marque de maroquinerie en 2017. Elles s'étaient d'ailleurs fait connaitre en envoyant un sac à la première dame, Brigitte Macron. Leur concept est de créer des sacs en cuir ou simili cuir totalement personnalisés et avec des matériaux 100% français. " On vivotait jusqu'à l'an passé. On n'a jamais réussi à se sortir un salaire mais on était sur une phase ascendante" explique Christelle Bourgoin.

Le concept de la marque F&C © Radio France - Patricia Pourrez

Seulement, le Covid et la crise sanitaire sont passés par là : les ventes de sacs ont baissé, le site internet de la marque est encore trop mal référencé sur Google. Résultat : F&C affiche aujourd'hui 12.000 euros de dettes. "Notre expert comptable nous a clairement conseillé le dépôt de bilan. Mais on ne peut pas s'y résoudre. Après tous les sacrifices et le temps qu'on a consacré à cette entreprise, c'est inenvisageable".

On veut y croire, notre histoire n'est pas finie

Les deux créatrices olivetaines ont donc lancé il y a quelques jours un appel à la solidarité sur la plateforme leetchi. Elles espèrent récolter suffisamment d'argent pour éponger leurs dettes et aussi se faire un peu de trésorerie afin de relancer leur activité. " C'est vraiment l'espoir qui nous fait vivre" insiste Florence Le Mée, "pouvoir se relancer, se développer. On sent qu'on répond quand même à une demande alors on veut y croire".

l'appel aux dons de F&C - DR

En quelques jours, leur cagnotte en ligne a déjà permis de récolter plus de 4.000 euros. Et les soutiens amicaux arrivent. " Des clientes fidèles sont revenues nous voir et ont passé commande. On a déjà une quinzaine de sacs en préparation" expliquent Florence et Christelle. Les deux créatrices se laissent jusqu'à la fin du mois pour réussir leur pari et sauver leur entreprise.