Olivier Besancenot en meeting à Châteauroux le 5 avril

Châteauroux

Olivier Besancenot, ancien candidat à la présidentielle en 2002 et 2007 sous les couleurs du Nouveau Parti Anticapitaliste sera dans l'Indre le vendredi 5 avril. Invité par la section départementale du NPA, le facteur le plus connu de France sera en meeting salle Roger-Dion, à Châteauroux à partir de 19h30. La Défense des services publics, l'urgence climatique, la mobilisation des gilets jaunes ou encore les réformes en cours dans l'Education Nationale feront partie des thèmes qui seront abordés, et ce à quelques semaines des élections européénnes. Le NPA devrait d'ailleurs indiquer d'ici la fin du mois s'il présente ou non une liste. La section indrienne du Nouveau parti Anticapitaliste ajoute que "des acteurs et actrices de luttes actuelles" interviendront également au cours de cette réunion publique à Châteauroux.