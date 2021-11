Olivier Dussopt en Mayenne jeudi : "amortir la dette spécifique au Covid d'ici 2042"

C'est la deuxième visite ministérielle en moins d'un mois pour le département de la Mayenne. Ce jeudi, Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics est attendu à Laval à la mi-journée. Il rencontrera d'abord des agents de la Direction Départementale des Finances Publiques arrivés nouvellement en Mayenne, dans le cadre de la relocalisation de certains services publics engagés en 2019 dans les régions. Puis Olivier Dussopt visitera l'entreprise STTM à Changé, spécialisée dans la mécanique de précision, et qui bénéficie du Plan France Relance. Avant son arrivée, le ministre a accordé une interview à France Bleu Mayenne.

- En quoi le redéploiement de certains services publics en province était-il important ?

Et bien le ministère des Comptes publics a fait le choix d'identifier des services, installés à Paris ou dans des grandes métropoles comme Bordeaux et Lyon, dont l'activité peut être finalement exercée partout ailleurs, car c'est une activité dématérialisée par mail ou par téléphone. Nous avons identifié ces services au nombre de 66 et nous avons lancé un appel à candidatures. Plus de 450 communes ont répondu. Et parmi elles : Laval qui a été retenue. Pour cette ville, nous avons fait le choix d'implanter un service de gestion des retraites de l'État, avec, à terme, 34 agents. Aujourd'hui une trentaine d'agents sont déjà arrivés. Ils ont pris leurs fonctions le 1er septembre à Laval. Déployer des postes de fonctionnaires dans des communes, dans des départements, en dehors des métropoles, c'est aussi contribuer à l'aménagement du territoire.

- Mais après la crise du coronavirus, il y avait un réel besoin de décentralisation ?

C'est une décision que nous avons prise avant la crise du coronavirus. Mais cette épidémie a amené un certain nombre d'habitants de grandes métropoles à faire le choix d'aller vers des villes de tailles moins importantes. Laval est une grande ville, mais nous implantons aussi services dans des communes plus modestes en taille. Je pense à Alençon, dans l'Orne, Tournon-sur-Rhône en Ardèche, ou encore à Digne, dans les Alpes de Haute Provence. En cette rentrée 2021, des services publics ont ouvert dans une vingtaine de communes sur les 66 sélectionnées. Et partout sur le territoire, nous avons plus de candidats que de places disponibles. Cela montre une envie, une aspiration à des rapprochements familiaux, mais aussi à des choix de vie en dehors des grandes métropoles et des grandes zones urbaines.

Vous allez aussi visiter l'entreprise STTM à Changé près de Laval, spécialisée dans la mécanique de précision. Elle a bénéficié du plan France Relance. Quelle somme a été investie par l'État en Mayenne dans le cadre de cette opération ?

Ce sont 37 millions d'euros qui ont été engagés depuis le début de la crise en Mayenne. Cela représente 86 millions d'euros engagés au profit des entreprises. Nous avons financé très fortement l'activité partielle. Cela représente plus de 35 milliards d'euros au niveau national. Nous avons mis en place des prêts garantis par l'Etat. En Mayenne c'est 436 millions d'euros qui ont été ainsi empruntés par les entreprises pour traverser la crise. L'Etat a répondu massivement à la crise économique et sociale qui était la conséquence de la crise sanitaire. Au-delà de ces aides d'urgence, au-delà de cet accompagnement des entreprises face à la difficulté, nous avons aussi mis en œuvre un plan de relance. Et ce plan de relance porte ses fruits puisque aujourd'hui, la France connaît le taux de croissance le plus élevé de la zone euro, avec une croissance à 6,25% minimum. Ça se traduit aussi par un taux de chômage qui baisse. Nous sommes aujourd'hui à 7,6 de chômage. C'est encore beaucoup, mais nous n'avions jamais atteint ce niveau là depuis fin 2007. Et donc, la France a retrouvé son niveau de chômage le plus bas depuis quinze ans, avec une baisse du chômage des jeunes.

- Le Gouvernement que vous représentez a sorti le carnet de chèque en pleine crise sanitaire pour maintenir notre économie à flot au prix, mais cela au prix d'un endettement conséquent. Était-ce vraiment la seule solution pour sauver la France ?

Quand on fait le choix d'intervenir et de répondre au "quoi qu'il en coûte" à la crise que nous traversons, cela s'est traduit immanquablement par une dégradation des comptes publics. En 2020, nous avons connu un déficit public de 9,1. En 2021, il sera encore de 8,1%. C'est beaucoup, mais nous craignions qu'il soit de 9. Nos résultats sont meilleurs que prévu. En 2022, nous reviendrons à un niveau de déficit de 5%. Et je le dis, car évidemment que cette réponse massive est nécessaire et essentielle pour que les entreprises passent le cap, pour que les Français affrontent la crise. Cela a un coût et cela se traduit par ces déficits et ça se traduit par de la dette à laquelle il faut faire face. Nous ne sommes d'ores et déjà sur une bonne trajectoire, une trajectoire de reprise, une trajectoire de croissance. Qui dit croissance dit aussi production de richesse, dit recettes fiscales pour l'État et donc capacité à rétablir la situation. Et je le répète, au cœur de la crise en 2020, le déficit a atteint +9%. L'année prochaine, il sera à 5%. C'est la moitié du chemin qui est parcourue par un retour à l'équilibre.

Comment comptez-vous résorber cette dette qui à atteint un niveau historique? On est à environ 118% du produit intérieur brut ?

Nous serons à moins dès l'année prochaine : autour de 116. C'est plutôt une bonne orientation aussi qu'il faut préserver. La France a toujours remboursé ses dettes et nous continuerons à le faire. Et nous avons fait un choix qui est celui de pousser la croissance. Quand on pousse la croissance, on crée de l'emploi, on crée du revenu, on crée des recettes fiscales, on crée des recettes, des cotisations sociales et cela permet d'amortir la dette. Notre objectif est d'amortir la dette spécifique au Covid d'ici 2042. Mais notre objectif est aussi de le faire par la croissance, sans en renouveler, sans rééditer l'erreur qui avait été faite en 2010-2011 après la grande crise financière ou la volonté de redresser trop vite les comptes avait étouffé la croissance et étouffé les créations d'emplois.

Les futures générations vont irrémédiablement payer la stratégie du "quoiqu'il en coûte" ? Elles vont devoir payer nos dettes ?

La dette publique est toujours une charge pour les générations et il faut avoir en tête qu'après la crise de 2010, ce sont plus de 20 points de dette supplémentaires qui avaient été engendrés, et que depuis, cette dette s'est à nouveau creusée. Malheureusement, la crise va nous coûter entre douze et treize points de dette. C'est une charge pour tous. Il faut y veiller. Il ne faut pas l'alourdir. Nous avons fait le choix de la rembourser progressivement. Par exemple, dans le budget 2022, nous inscrivons d'ores et déjà deux milliards d'euros pour la rembourser. Et ces deux milliards d'euros ne sont pas de l'argent que nous enlevons à des ministères ou à des politiques publiques. Ce sont deux milliards d'euros que nous pouvons utiliser parce qu'ils correspondent à une partie des recettes supplémentaires.