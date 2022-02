Olivier Rouet sera le nouveau président d'Orléans Loiret Basket

C'est une information France Bleu Orléans, Olivier Rouet sera bien le prochain président d'Orléans Loiret Basket. L'actuel directeur général d'Orléans Gestion et d'Orléans - Val de Loire Evénements va succéder à Didier Nourault. Il sera installé dans ses fonctions le 1er mars prochain.

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais bientôt une réalité, Olivier Rouet va remplacer Didier Nourault à la tête d'Orléans Loiret Basket. Sa nomination comme président du nouveau directoire du club doit intervenir lors d'un conseil de surveillance qui va se tenir le 1er mars prochain. L'information a été confirmée à France Bleu Orléans par Michel Martin, président du conseil de surveillance du club et maire-adjoint aux finances à la Ville d'Orléans.

Nommé le 1er mars

Comme l'avait révélé nos confrères de la République du Centre, Olivier Rouet était celui qui tenait la corde pour succéder à Didier Nourault en tant que président d'Orléans Loiret Basket. Dans un entretien accordé en décembre dernier à France Bleu Orléans, le futur-ex président avait du reste indiqué qu'il passerait la main dans le courant du premier trimestre 2022. Selon nos informations, tout s'est finalisé en début de semaine jusqu'à une présentation informelle d'Olivier Rouet au personnel administratif du club ce mercredi 16 février à l'issue du match de coupe de France de l'OLB face à Pau. Les derniers verrous ont sauté.

Olivier Rouet exerçant des fonctions de directeur dans d'autres organismes de la Métropole, "il fallait que tout cela se construise" indique Michel Martin. "Là c'est fait, les questions juridiques sont traitées et donc on va pouvoir avancer" ajoute le président du conseil de surveillance du club de basket et maire-adjoint aux finances à la Ville d'Orléans. Prochaine étape, un conseil de surveillance qui doit se tenir le 1er mars prochain, au cours duquel il sera procédé à la mise en place d'un nouveau directoire avec à sa tête, Olivier Rouet.

Un salaire annuel à 70.000 euros ?

Pour Michel Martin, Olivier Rouet est "l'homme de la situation". Il faut à la fois "assurer la continuité de ce club professionnel et dans le même temps l'installer dans un environnement qui sera très, très différent" argumente l'élu orléanais. Michel Martin évoque par là l'entrée de l'OLB à l'horizon 2023 dans CO'Met, le futur grand équipement de la métropole d'Orléans. Actuel directeur général d'Orléans Gestion et d'Orléans - Val de Loire Evénements, Olivier Rouet va conserver ses deux postes jusqu'à la désignation d'un délégataire de service pour CO'Met.

C'est donc un poste de président de l'OLB à temps partiel qu'il occupera. Pour Michel Martin "ce n'est pas un problème, c''était déjà la cas pour Mr Nourault, le président du Directoire peut avoir un emploi à temps partiel dans la mesure où certains membres sont à temps plein comme par exemple Mr Fontaine, le responsable des opérations sportives". Quid du salaire? Selon plusieurs sources, il aurait été négocié aux alentours de 70.000 euros net par an. "On parle pas de salaire à ce stade, ce n'est pas un sujet" précise l'adjoint aux finances de la mairie d'Orléans avant de rajouter "il y aura des échanges".