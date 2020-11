Olivier Six, référent LREM en Isère : j'ai le sentiment que la fermeture des commerces ne durera pas longtemps

Comment s'applique le confinement dans les entreprises en Isère ? Olivier Six, référent départemental de La République en Marche, élu grenoblois et métropolitain, chef d'entreprise est l'invité de France Bleu Isère ce mardi 3 novembre. Il répond à Nicolas Crozel.

Avant de parler du confinement, revenons sur ce bras de fer entre les écologistes grenoblois et les organismes de la métropole semble se poursuivre, puisque hier la piste cyclable temporaire Tempovélo a été supprimée sur les quais de l'Isère de façon unilatérale, dit le maire de Grenoble, par le SMMAG (syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise) présidé par Sylvain Laval qui est proche de LREM. Qu'est ce que vous en pensez ?

Olivier Six : D'abord, je tiens à féliciter Sylvain Laval pour cette décision, parce que contrairement à ce que dit Éric PIOLLE, cette décision a été prise en concertation. Il y a eu beaucoup de consultations du monde économique, des unions de quartiers, des maires des communes environnantes ..

Et pas le maire de Grenoble, qui n'était pas au courant ?

Et si, le maire de Grenoble a été consulté, et effectivement le maire de Grenoble, ou en tout cas, son adjoint n'était pas d'accord. Mais la décision a été prise pour un intérêt métropolitain. Il faut savoir que l'intégralité des Tempovélos a été reconduite, sauf celle-ci. Parce qu'il y avait effectivement un engorgement incroyable qui se créait et qu'il y avait très peu de vélos dessus, parce que les vélos peuvent passer sur l'autre rive. Donc c'était une volonté dogmatique de garder cette piste, et Sylvain Laval a agi dans l'intérêt des métropolitains et dans l'intérêt des riverains en supprimant cette piste.

Revenons au confinement, il y a beaucoup de monde qui circule actuellement sur la métropole grenobloise, et pourtant nous sommes en période de confinement. Vous avez à la fois l'étiquette la République en marche, est-ce que vous soutenez la façon dont le confinement est organisé par le gouvernement cette fois-ci avec plus de souplesse et peut-être aussi moins de clarté ?

Alors, ce n'est pas parce qu'on a une étiquette qu'on soutient forcément un gouvernement. Et je n'ai pas forcément les compétences ni tous les éléments pour savoir si c'est bien ou si c'est mal. Donc moi j'ai plutôt tendance à faire confiance à ceux qui sont au pouvoir et qui ont cette vision-là. Maintenant, effectivement, il y a des choses qui peuvent se discuter. Moi je suis très partisan d'une réouverture le plus, rapidement possible de tous les commerces. Parce que je pense que les commerces quand ils appliquent correctement les gestes barrière, et c'est ce que j'ai constaté dans tous ceux que j'ai visités, ne sont pas des endroits. Maintenant, il y a certainement des raisons pour lesquelles le gouvernement a pris cette décision. Je suis partisan de la réouverture dès le 13 novembre de ces commerces, parce que l'économie, parce que les commerçants, parce que chacun a besoin de continuer à vivre.

Vous êtes toujours partisan de cette réouverture, même en regardant les chiffres record de l'Isère où l'on compte 24 décès en 24 heures et qu'il y a 112 personnes en réanimation dans les hôpitaux de l'Isère. La difficulté, c'est de trouver l'équilibre aussi ?

Je répète ce que j'ai dit : je n'ai pas l'ensemble des chiffres et des problématiques qui permettent d'avoir une vision globale. Mais j'ai l'impression, mais plus en tant que personne, plus qu'en tant qu'animateur politique, que ce n'est pas dans les petits commerces qu'on se contamine. Maintenant je pense qu'Olivier Veran avec qui on a de très bonnes relations et Bruno Lemaire prendront la bonne décision. Moi j'ai le sentiment que la fermeture des commerces ne durera pas longtemps.

Vous êtes par ailleurs Olivier Six chef d'entreprise, vous avez deux boîtes en Isère, l'une industrielle, une chaudronnerie, et l'autre qui est plutôt dans le sport. Comment le patron que vous êtes applique ce confinement à géométrie variable ?

C'est extrêmement compliqué parce que les choses évoluent au jour le jour. On a l'habitude en tant que chef d'entreprise, mais il faut sans cesse s'adapter. Vous l'avez dit, j'ai une entreprise industrielle, donc il faut que les gens viennent sur place pour produire. J'ai aussi une entreprise dans le milieu du sport. Donc on est directement touché par la fermeture des magasins, on a déjà dû fermer 2 ou 3 mois en mars. On vient de refermer parce qu'on ne peut pas livrer nos bâtons de marche, de randonnée ou de trail. Donc là c'est une fermeture totale. Heureusement dès la réouverture, la consommation reprend rapidement. Donc c'est vraiment du "on s'arrête, on redémarre à fond". Avec des salariés avec qui on a une excellente relation, et heureusement. Et que je remercie ..

Ils ont des mesures de chômage partiel ?

Oui, ils passent du chômage partiel à la suractivité. Moi je rends hommage à tous ces salariés qui s'adaptent, mettent tout leur cœur dans l'ouvrage. Ils ont envie que la boîte continue , ce n'est pas facile tous les jours. Ce n'est pas facile pour les patrons, ce n'est pas facile pour les cadres, ce n'est pas facile pour les salariés. Mais parce que tout le monde relève les manches et fait des efforts, on y arrive.

L'autre entreprise c'est la chaudronnerie, et là, le travail n'est pas possible ?

Oui, on n'a pas encore inventé ça ! Les chaudronniers, les compagnons sont sur le terrain. Et puis la méthode aussi. Et puis on a quand même quelques fonctions, les commerciaux, les ingénieurs qui peuvent être en télétravail. Mais c'est quand même très complexe, le télétravail. Il ne faut pas oublier les inconvénients que ça comporte, la perte de lien social et en matière d'innovation, c'est beaucoup moins intéressant que de se retrouver de façon informelle à la machine à café.

Il y a 2 phases dans le télétravail : la phase actuelle où c'est imposé. Evidemment, il vaut mieux rester chez soi que venir au travail pour se contaminer ou contaminer les autres. Et il y aura une phase après, parce qu'on est en train de changer beaucoup de chose dans notre société. On est en train de faire, ici, on fait de la télé-radio parce qu'on est à distance et c'est assez sympathique ! Et il faudra trouver un équilibre. Du 100 % télétravail, ce n'est pas humain ...

Il faut un cadre légal pour le télétravail, les négociations s'ouvrent aujourd'hui ?

Il faut un cadre légal pour éviter les abus mais il faut aussi faire confiance aux gens. Moi ce que je vis dans mon entreprise, c'et que les gens recherchent l'équilibre et le compromis.