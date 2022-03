Olivier Véran a inauguré les nouveaux locaux de l'association Point d'eau, à Grenoble

Prendre une douche, un repas et discuter, échanger, c'est ce que les personnes en très grande difficulté viennent chercher à Point d'eau, dans le quartier de l'Île Verte, à Grenoble. L'association a été créée en 1991. Elle vient d'emménager dans ses nouveaux locaux, rue Joseph François Girot. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a coupé le ruban ce vendredi soir.

Olivier Véran est resté une heure sur place © Radio France - Shannon Marini

Ici, Olivier Véran est en terrain connu, il y a dix ans, alors député de l'Isère, il avait visité les anciens locaux, et il a retrouvé Richard Diot, le président de l'association. "On avait 180m², dans un espace délabré, aujourd'hui on a 483 m², on peut accueillir les personnes plus dignement, il y a plus de douches, de machines, de services et d'accueil. C'est très positif. "

Des promesses... et une campagne

Christophe Ferrari, le président ex-socialiste de la métropole et Éric Piolle, le maire écolo de Grenoble ont aussi fait le déplacement. Ce dernier a tenu à rappeler son opposition à la République en marche. "En dix ans, on est loin de notre promesse républicaine de n'avoir plus de personnes sans domicile", a-t-il lancé au début de son discours. Selon la fondation Abbé Pierre, le nombre de sans-abris a doublé depuis 2012.

Éric Piolle, le maire de Grenoble a salué les bénévoles de l'association © Radio France - Shannon Marini

Cette petite pic n'est pas passée inaperçue. "Je préfère m'arrêter de les écouter, a répondu Olivier Véran, je crois qu'il y a des endroits pour faire de la politique, et des endroits où respectueusement on s'incline devant l'intérêt général porté par les associations qui nous montre là l'exemple de ce qu'ils attendent de nous. Pas de chamailleries dans ces conditions là."

Les collectivités et institutions publiques ont financé un tiers des nouveaux locaux. L'état a donné 200.000 euros.