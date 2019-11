Olivier Véran défend un plan hôpital « ambitieux »

Grenoble, France

« Je ne m’attendais pas à un plan de cette ampleur », se réjouit Olivier Véran, député LREM de l’Isère et médecin neurologue au CHU de Grenoble. Pour répondre à la grogne des hôpitaux, le gouvernement a annoncé hier une série de mesures pour sauver l’hôpital public. Mesures que beaucoup de syndicats ont jugé « insuffisantes », mais si ce plan arrive tard, reconnaît Olivier Véran, l’essentiel, c’est qu’il soit ambitieux : « ce projet c’est énormément de choses (…) et je peux vous dire que tous les autres secteurs nous regardent avec envie. » Défend-il. « 150 millions d’euros de budget d’investissement, des primes pour les soignants et les infirmiers, énumère le député de la majorité, et dix milliards d’euros de reprise de la dette des hôpitaux ». Une reprise de la dette qui va faire « énormément de bien ».

"Cette somme permettra de rouvrir des lits, d'acheter des brancards"

« Dans un hôpital comme celui de _Grenoble_, le taux d’endettement s’élève à 350 millions sur 20 ans » affirme Olivier Véran, «cette mesure va nous faire gagner 6 millions d’euros de dette et d’intérêt de la dette à rembourser par an ». Une somme qui permettra au CHU, d’après le député, «de rouvrir des services, des lits, d’acheter des brancards de qualité et de fidéliser des aides-soignants qu’on ne peut pas embaucher grâce à des primes ». Cette dernière mesure qui est une vraie avancée dans ce projet de loi pour le député : « historiquement, les métiers d’aides-soignants et d’infirmiers sont des professions sous rémunérées, et sous valorisées. » La hausse des salaires de 800 euros par an pour les professions soignantes en région parisienne, « est donc une première amélioration du statut », assure le député.