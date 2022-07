Olivier Véran fait le service après-vente de la loi pouvoir d'achat en Touraine

De passage en Touraine ce jeudi, Olivier Véran est venu parler pouvoir d'achat avec des salariés. C'est dans les locaux de la coopérative d'artisans Triangle, créée en 2007, à Sublaines, que le ministre chargé du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement a tenté de rassurer certains tourangeaux inquiets pour leur pouvoir d'achat.

La coopérative Triangle regroupe plusieurs artisans du secteur du bâtiment, répartis entre l'Indre-et-Loire, l'Indre et le Loir-et-Cher, 215 adhérents et 53 salariés, avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Les adhérents sont associés et possèdent tous les mêmes parts sociales. La coopérative permet de faire des économies sur les matières lors des commandes, de mieux gérer les stocks et concentrer les achats, pour être plus fort à 215 que tout seul.

Échanges autour du pouvoir d'achat

Parmi les salariés présents lors de la table ronde, Louise, 25 ans, dit ne pas vouloir d'enfants, "trop inquiète pour l'avenir". En revanche, elle cherche à acheter son premier appartement avec son copain, mais impossible d'avoir un apport pour le prêt bancaire. Alors c'était important de soulever le problème lors de la venue du ministre, même si elle "n'a pas eu de réponses. Mais cela fait du bien d'être écoutée

De son côté, Kathleen se plaint surtout du prix de l'essence "on a eu une réponse sur les mois à venir, mais à long terme, est-ce que les aides perdureront ?" se demande la Tourangelle.

Face à la baisse de pouvoir d'achat Olivier Véran tente de rassurer un maximum et rappelle les dispositifs en place, comme les aides pour l'achat d'un véhicule électrique, "plus rentable sur le long terme" ou la ristourne sur le prix à la pompe prévue à la rentrée. Néanmoins, le porte-parole du gouvernement a conscience qu'il est impossible d'apporter des réponses "à toutes les galères que peuvent rencontrer les Français au quotidien". Il assure tout de même "revenir enrichi de tous ces échanges pour ensuite revenir à Paris discuter avec mes collègues ministres et parlementaires et avancer sur des solutions". Le ministre du Renouveau démocratique promet aussi d'aller sur le terrain une fois par semaine pour porter la voix des Français.

Face au discours d'Olivier Véran, certains salariés semblent toujours résigné et pessimistes "on ne va pas dire que c'est de la parlotte, mais bon, c'est compliqué de satisfaire tout le monde".