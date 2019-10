Oloron : l'usine Sintertech qui emploie 73 personnes va fermer

Le couperet est tombé ce mardi soir. L'usine Sintertech (ex Férédal Mogul) qui emploie 73 personnes à Oloron va fermer ses portes, après une décision du tribunal de commerce de Grenoble, où se trouve le siège du groupe.

L'usine Sintertech (ex Férédal Mogul) à Oloron.

Oloron-Sainte-Marie, France

C'était une décision attendue et redoutée par près de 300 salariés à travers la France de Sintertech. Le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé ce mardi soir la liquidation judiciaire de la société de métallurgie, qui possède trois sites : à Pont de Claix et Veurey en Isère, et à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques, qui emploie 73 personnes.

Aucun repreneur sur les rangs

Cette décision est assortie de quinze jours de continuation d’activité, selon la CGT. Jeudi dernier, une audience au tribunal avait déjà presque scellé le sort de Sintertech, puisque aucun repreneur n'était sur les rangs, après plus de six mois de redressement judiciaire pour ce spécialiste de la métallurgie des poudres pour l'automobile. La décision avait été mise en délibéré à ce mardi et la liquidation judiciaire a donc été prononcée.

L'américain Fédéral Mogul avait vendu Sintertech en 2013 à l'industriel Thierry Morin, ancien patron de Valéo. Déjà en 2015 il y avait eu un mouvement social après des licenciements. À Oloron, on était passé de 100 à 70 salariés environ.