Oloron-Sainte-Marie : la Croix-Rouge s'installe dans des locaux flambant neufs

La Croix-Rouge d'Oloron-Sainte-Marie a posé ses valises mercredi 10 mars dans un tout nouveau local fraîchement inauguré. Ce dernier est situé au sein du pôle "Maïté Richier", chemin de Paralé. Le bâtiment de 536 m², qui était un ancien hangar, aura coûté un peu plus de 530.000 euros, un projet co-financé par l'Etat, la mairie d'Oloron et la Croix-Rouge. L'espace est divisé en différents lieux : des bureaux, une salle polyvalente, ou encore une boutique solidaire.

Le bâtiment renferme un tout nouveau bric-à-brac de 112 m². © Radio France - Dimitri Morgado

Des locaux plus adaptés

La Croix-Rouge était déjà installée à Oloron, au niveau de l'Espace Laulhère, rue Rocgrand. Mais ces nouveaux locaux, tout neufs, ont été conçus spécialement pour accueillir l'association. "L'espace Maïté Richier est un bâtiment extrêmement fonctionnel, très adapté. Un exemple : l'ensemble du bâtiment est de plain pied. Auparavant, nous étions sur deux bâtiments différents, chacun avec un étage. Et comme vous le savez, les bénévoles de mon unité locale sont des retraités, donc des personnes d'un certain âge. Se déplacer dans des bâtiments avec des escaliers commençait à poser de sérieux problèmes d'organisation", explique Stéphane Sobera, le président de la Croix-Rouge d'Oloron.

Stéphane Sobera, le président de la Croix-Rouge d'Oloron, est ravi de ces locaux extrêmement fonctionnels.

Un nouveau projet déjà en route

Grâce à ce bâtiment, de nouveaux projets vont voir le jour. Un en particulier devrait occuper les équipes dans les prochaines semaines. Ces dernières réfléchissent activement à la mise en place d'une "Halte Répit-Détente Alzheimer". Le but : permettre d'accueillir des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer sur des demi-journées. Les bénéficiaires seront pris en charge par des bénévoles, et feront des activités variées en fonction de leur goût. Ce dispositif aura aussi pour effet de soulager leurs aidants, qui sont bien souvent des membres de leur famille, et de leur permettre de prendre du temps pour eux.

Le pôle "Maïté Richier", tout un symbole

Ces nouveaux locaux sont implantés au sein de l'espace "Maïté Richier" qui accueillait déjà le Collectif Oloronais de Distribution de Denrées Alimentaires, le CODDA. Quand on se rappelle de cette ancienne adjointe au maire chargée des affaires sociales, décédée en 2007, on comprend rapidement que la Croix-Rouge a totalement sa place dans cet endroit. Maïté Richier était "une femme qui a marqué son époque" dans la ville. "Maïté Richier était très impliquée dans la vie associative locale et singulièrement dans les associations de solidarité comme les Paralysés de France, par exemple, mais aussi au club de tennis, par exemple, où elle était à la fois en train de préparer les repas et les casse-croûtes des joueurs et de les encourager sur le bord du terrain, raconte Bernard Uthurry, le maire d'Oloron, elle fut aussi une adjointe aux affaires sociales dans un mandat précédent et elle a marqué son époque, comme le marquent d'ailleurs souvent les responsables de tout ce qui est social dans un mandat municipal par leur capacité à écouter, par leur capacité à diffuser des messages d'optimisme, puis de solidarité". Le maire se dit très heureux que cet espace porte son nom et qu'il puisse servir la cause de ceux qui sont souvent laissés sur le bord de la route. Le mari de Maïté Richier, ainsi qu'un de ses fils, étaient d'ailleurs présents à l'inauguration. Ils ont pris la parole pour exprimer leur fierté de voir ce pôle porter son nom.