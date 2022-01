Trois jeunes icaunais en finale nationale des Olympiades des métiers

Trois jeunes de l'Yonne en finale nationale des Olympiades des Métiers à Lyon. Pour en arriver là, ils ont déjà remporté les finales départementales et régionale. Les épreuves commencent ce jeudi et les compétiteurs ont 3 jours pour décrocher la médaille d'or dans leur métier.

Les Olympiades des Métiers ou "Wordskill" commencent ce jeudi à Lyon et réunissent des centaines de jeunes sélectionnés à l'échelle départementale, puis régionale. Il s’agit de la plus grande compétition internationale de la jeunesse et de la formation professionnelle. L'occasion pour eux de mesurer leurs compétences tout en réalisant une épreuve technique complexe. Trois icaunais se sont distingués et ont obtenu le droit de représenter la région Bourgogne Franche-Comté dans ces finales nationales.

C'est le cas de Méline Dupré. La jeune femme est en deuxième année de BTS management hôtellerie-restauration au Lycée Vauban à Auxerre. Apprentie à La Côte Saint Jacques & Spa à Joigny, ça fait six mois qu'elle prépare cette finale. Pendant deux jours, elle devra enchainer les épreuves, passant d'un service gastronomique, au flambage, avant de finir par l'épreuve de préparation de cocktails. "Ce sont des entrainements à répétition. Un jour c'était cocktail, l'autre c'était les flambages, un jour on enchainait tout pour voir ce que ça pouvait donner" témoigne Méline.

Préparation physique et mentale

Pour réussir, outre leur parcours d'apprentissage traditionnel, ils se préparent, physiquement et mentalement comme des sportifs de haut-niveau. La région Bourgogne Franche-Comté a mis en place des stages les weekends à destination de tous les sélectionnés régionaux. Des stages pour travailler la tête et les jambes. "On faisait des entrainements sportifs, on travaillait l'endurance, car les épreuves sont sur deux à trois jours, il faut pouvoir tenir physiquement, d'autant que pour certains métiers, ça peut être plus dur que pour d'autres" raconte la jeune femme icaunaise.

Tous ont répété leur gamme pour que tout se déroule au mieux le jour-J. Simon Lefèbvre concourt dans la catégorie cuisine. Sur 2 jours, il devra revisiter le fameux saucisson brioché de Lyon, réaliser une jambonnette de volaille farcie ou encore une création chocolatée en dessert. Le tout dans un timing très serré. Comme les cuisiniers dans les concours télévisés, Simon aura les yeux rivés sur l'horloge : "Le plus gros ennemi, c'est le temps. Il faut tout envoyer à temps sinon on a des points de pénalités ou le jury ne déguste pas ce qu'on a fait".

Pour eux, c'est déjà une fierté d'arriver en finales nationale à Lyon. Mais ils se prennent au jeu, et l'objectif est d'aller encore plus loin. "Il y a la médaille d'or à viser [...]. Je vais faire le maximum, si je peux continuer, ce n'est que mieux" confesse Emilien Coudray, originaire de Villiers-Saint-Benoît. Passé par le Cifa d'Auxerre, il a baigné dans la mécanique, à humé le parfum des moteurs dès ses premières années. "Mon père est mécanicien, je suis né dedans, j'ai attrapé le virus mais si on m'avait dit ça à l'époque, j'y aurais pas cru" partage le jeune expert qui est diplômé d'un bac en maintenance auto. Au programme pour lui : un diagnostic électrique à effectuer - son épreuve de prédilection, le démontage/remontage d'un moteur.

Les lauréats représenteront la France en fin d'année 2022, pour la finale internationale à Shanghai.