Olympiades des métiers : les médailles de la région Normandie

Samedi 1er décembre, lors de la cérémonie de clôture, les médailles tant attendues ont été remises aux concurrents. 657 jeunes de moins de vingt trois ans ont concouru pendant trois jours sous le regard du public.

64 jeunes Normands participaient à ces finales nationales. Ils sont pour la Région Normandie, une vitrine des savoir-faire des entreprises régionales.

Au terme des compétitions, chaque participant obtient un score. Quatre niveaux de récompense sont attribués : médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze et la médaille d'excellence. Cette dernière est décernée aux concurrents ayant obtenu plus de 700 points.

A l'issue de la finale nationale, l'équipe de France Worldskills sera constituée pour la compétition mondiale en Russie, à Kazan du 22 au 27 août 2019.

Au-delà de la médaille, les jeunes auront beaucoup appris sur leur métier. Sur leur CV, la ligne de participation aux Olympiades des métiers leur ouvrira beaucoup de portes dans le monde du travail.

Médailles d'excellence, d'or, d'argent et de bronze : le palmarès Normand

« La Normandie est fière d’avoir accueilli à Caen cette magnifique manifestation qui représente non seulement une formidable occasion de porter un coup de projecteur sur les filières professionnelles mais aussi de mettre en avant tous ces jeunes qui ont défendu avec force et persévérance leurs métiers et démontré leur haut niveau de qualification. La Région Normandie souhaite bonne chance aux médaillés d’or qui représenteront la Normandie et la France à Kazan lors de la finale internationale du 22 au 27 août 2019 » a déclaré Hervé Morin, Président de la Région Normandie.

Les médailles d'excellence :

Charles CHAPRON Boulangerie

Armand CHERON Boucherie

Barnabé HESLOUIS Service en salle

Chloé FOSSEY Soins esthétiques

Lucas LANGLOIS Carrelage

Virgil GAUCHÉ Ébénisterie

Thibault CORREYEUR Menuiserie

Florian SERVIAN Peinture et Décoration

Valentin CORBIN Taille de pierre

Louis OSAER Réfrigération technique

Lucie LEBOEUF Cycle et Motocycle

Marion JOUEN Art Floral

Alexandre GRAIN / Guillaume VAUTIER Jardinier-Paysagiste

Médailles d'or :

François EUSTACE Cuisine

Sarah LEROYER Coiffure

Antoine BRION Installation électrique

Leo WABLE Contrôle industriel

Gabriel SAINTRAIS Tournage

Djordan VIARDOT Fraisage

Pierre ERNAULT Administration des systèmes et des réseaux informatiques

Angelo MASCLET Câblage des réseaux très haut débit

Médailles d'argent :

Flavie LECERF Mode et Création

Fidèle EBENGO En Démonstration – Prothésiste Dentaire

Dylan LAJOYE Solier

Chloé BALLOT En Démonstration – Tapisserie

Fabien BLONDEL / Julie DAIGNEAU /Louis GILLE Intégrateur Robotique

Mael BOUSTOULER Soudage

Thomas QUELEN Maintenance des matériels

Médailles de bronze :

Reddy KARA NIKAMU En Démonstration – Poissonnerie

Etienne CALS / Thibault RICORDEL Construction béton armé

Zoé DUBOIS Arts graphiques et prépresse

Aurélien LEBRETON Imprimerie

Kyllyann FOUCHER Mécanique Véhicule Industriel

Revivez la cérémonie de clôture en vidéo

