Olympiades en prison : des détenus participent aux jeux sportifs pénitentiaires à Lutterbach

Les jeux sportifs pénitentiaires se sont déroulés ce jeudi au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach © Maxppp - Hervé Kielwasser Un vent d'olympisme a soufflé sur la prison. C'était toute cette journée de jeudi , au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach : les jeux sportifs pénitentiaires. Des détenus et des prévenus se sont affrontés dans des matches de basket et de tennis de table. Mardi, c'était football. Basket et tennis de table, des détenus motivés A presqu'un an des JO de Paris, l'objectif est de promouvoir les valeurs de l'olympisme jusque dans les prisons. Au total 18 établissements du Grand Est y ont participé, pour 400 détenus volontaires. Ils se sont entrainés dès le mois de janvier. 72 détenus de différents centres de détention en Alsace se sont affrontés sur Lutterbach pendant deux jours. La préparation a commencé dès le début du mois de janvier et la sélection a été rude. "Il se sont levés tôt le matin, ils se sont entrainés dès 9 heures, puis la reprise de l'entrainement l'après-midi. Pendant que les copains dans la cours de promenade discutent. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'ils fassent chaud, ils étaient présent," salue Farid, le moniteur de sport du centre de Mulhouse-Lutterbach. Préparation rigoureuse, dans l'esprit de l'olympisme Les détenus ont été triés sur le volet et sélectionnés pour leur motivation, leur esprit sportif et le fait qu'ils ne présentent pas de de difficulté en terme de sécurité ou de risque disciplinaire. L'objectif, une meilleure réinsertion par le sport. Pendant les épreuves, la surveillance était présente, mais discrète. Philippe est plus foot, mais il s'est mis dans une équipe de basket. "Ca a formé une cohésion d'équipe et une bonne union sportive. La détention c'est pas facile tous les jours." "On a découvert d'autres détenus, on a rigolé, on a passé de bons moments ensemble" ajoute Kévin. Ces épreuves sportives ont été une bonne réussite pour l'administration pénitentiaire. " Les barrières se sont abaissées. On est resté vigilant avec un dispositif de sécurité. Derrière, les relations habituelles entre personnes incarcérées et le personnel se sont un peu effacées. Nous avons qu'un souhait, c'est de recommencer cette expérience," souligne Fabrice Bels, le directeur du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. Cette opération a eu le soutien du comité régional olympique et sportif. Il y avait aussi sur place Pierre Houin, le champion olympique d'aviron en 2016. À lire aussi Olympiades à la prison de Nancy : "Cela fait du bien de sortir de la cellule"