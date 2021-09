La Nouvelle éco : Omnino, un café made in Alsace fabriqué à Strasbourg

L'Alsace, terre de café : la micro-brûlerie Omnino vient d'ouvrir une deuxième boutique à Mulhouse. Elle anime aussi deux cafés-boutiques à Strasbourg, ainsi qu'une buvette. Son food truck et ses "caravettes" sillonnent depuis 2017 les évènements culturels et les mariages.

La micro-brûlerie, lancée en 2017, produit 200 à 400 kg de café par semaine, selon les saisons, une véritable activité artisanale. Son atelier se trouve à Strasbourg, au Port du Rhin, rue de Châlons-sur-Saône. Elle fait travailler une dizaine de personnes.

Omnino compte deux cafés-boutiques à Strasbourg et deux à Mulhouse. La société alsacienne propose aussi des cafés à déguster dans un kiosque installé Place Saint-Pierre-le- Vieux, dans le centre historique de Strasbourg.

Varier les plaisirs à petite échelle

Omnino torréfie et distribue du café cultivé au Brésil, au Burundi ou en Ethiopie. La société alsacienne choisit de petits producteurs, selon ses coups de cœur. "Le café vert qu'on reçoit est de très bonne qualité", explique Sander van der Kruyssen, torréfacteur à Omnino, "ce qui a aussi un prix différent qu'on paye au producteur."

"On torréfie notre café en petite quantité. Notre machine nous permet de torréfier jusqu'à dix kilos à la fois, comparé à un industriel qui traite des tonnes chaque fois. Du coup on a beaucoup plus de précision pour la torréfaction, on peut définir un bon profil de torréfaction pour faire ressortir les meilleurs arômes".

Quatre cafés-boutiques en Alsace et un kiosque de dégustation

Les consommateurs alsaciens sont de plus en plus intéressés par ces cafés de haute qualité. "De temps en temps, on a encore un peu de travail à faire pour faire découvrir notre manière de torréfier le café, mais on voit de plus en plus d'amateurs qui viennent pour ce type de café très fruité", constate Sander van der Kruyssen.