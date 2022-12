"On a la reconnaissance" : les aides à domicile de Dordogne reçoivent une voiture de fonction du Département

Astrid et Stefania, aides à domicile, ont reçu leurs voitures de fonction des mains de Jean-Michel Magne et Carline Cappelle, conseillers départementaux.

47 voitures blanches floquées "département de la Dordogne" sont alignées sur un parking du centre-ville de Mussidan ce mardi après-midi. Le conseil départemental remet les clés des véhicules aux aides à domicile du secteur. 1 300 automobiles sont livrées sur l'ensemble de la Dordogne à ces professionnels du soin, depuis juin et jusque janvier prochain, en 2023. Les élus veulent soutenir ces derniers face à l'inflation, après une crise sanitaire qui a montré l'importance de leur métier. 4 millions d'euros seront consacrés chaque année au projet.

47 voitures de fonction ont été livrées sur le secteur de Mussidan. © Radio France - Lisa Guinic

"Je vais beaucoup à Sourzac", décrypte Stéfania, aide à domicile résidant Saint-Martial-d'Artenset. "Les premiers trajets et derniers trajets ne sont pas comptés donc c'était de ma poche", continue celle qui travaillait il y a un mois encore en Ehpad et qui a dû recourir à sa voiture personnelle pour réaliser sa tournée des maisons. 25 km entre chez elle et les personnes à visiter, 60 km sur une journée parfois. 30 euros de carburant par semaine pour sa collègue Astrid. Sans oublier les frais d'entretien de son véhicule personnel, qu'il faut aussi déduire de sa paie à la fin du mois.

Inflation du carburant

"Leur donner des véhicules de service, c'est quand même bien, intervient Carline Cappelle, la conseillère départementale du canton de la Vallée de l'Isle, alors que l'essence augmente. Elles auront moins de frais de déplacement, ce qui va améliorer leurs conditions financières." Pour les trajets entre logements, les aides à domicile étaient remboursés de 38 centimes par kilomètre. En début de carrière, leur salaire atteint à peine le SMIC en France, soit environ 1 600 euros bruts par mois. Il peut s'élever à 1 750 euros après dix ans d'ancienneté.

Le Département a passé un appel d'offres fin auprès des constructeurs automobiles pour équiper ses aides à domicile. Au Nord de la Dordogne, les voitures ont été livrées par Citroën, au Sud par Renault. Ces véhicules de fonction soulignent le sens des professions d'aide à la personne, avance Sandrine Laulanet, directrice de l'association de la communauté de communes des aides à domicile de Mussidan (ACCAD). "C'était important pour revaloriser le métier, se réjouit-elle, car c'était un métier mal connu jusqu'à présent. Il y a eu une prise de conscience avec la Covid-19 : sur le terrain il y a des soignants, mais aussi des auxiliaires de vie."

Cette voiture de fonction réduire les frais supplémentaires à l'exercice du métier d'aide à domicile, peu payé. © Radio France - Lisa Guinic

Manque d'aides à domicile

Sandrine Laulanet espère également que cet avantage du véhicule de fonction en Dordogne rendra la profession plus attractive. "Nous avons encore des difficultés à recruter dans ce métier", poursuit-elle. La directrice de l'ACCAD aura sûrement besoin d'un ou deux nouveaux aides à domiciles dès début 2023.

Pour Astrid, l'aide à domicile, nouvelle clé de voiture en main, ce véhicule de fonction représente davantage encore. "On a la reconnaissance", exprime-t-elle, presque dans un soulagement. "Pendant la Covid-19, les aides à domicile étaient considérées comme des femmes de ménage ou des boniches (sic). Depuis, on voit que nous avons été présentes, que nous avons travaillé aussi, comme tous les soignants." Astrid y voit ainsi le signe de pouvoir un jour accéder au statut de soignant, pour ne plus revivre une crise sanitaire où elle n'était pas prioritaire pour l'obtention de masques en pharmacie. Astrid, Stéfania et les autres aides à domicile ont parfois été le seul visage et la seule présence pour des personnes âgés, isolées en zone rurale.

