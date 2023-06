On a testé la "Flow vélo", itinéraire cyclable qui longe le fleuve Charente jusqu'à l'océan

Le tourisme à vélo, créneau porteur pour les professionnels du tourisme des deux Charentes. Une région qui offre de beaux paysages, le long de ses 7.500km de pistes sécurisées. Mais les services proposés sont-ils au rendez-vous ? Nous avons chevauché nos montures pour vérifier, sur une centaine de kilomètres entre Angoulême et Saintes.

Emmener ses vélos ou les louer

Pas besoin de voyager avec son vélo. Pour ce reportage, nous avons fait appel à un loueur, Véloland Cognac, qui nous a livré des vélos en gare d'Angoulême, avant d'aller les rechercher à Saintes. © Radio France - Julien Fleury

Transporter son vélo en train n'est pas une mince affaire : liaisons limitées, manque d'emplacements dans les trains, réservation payante (à l'exception des TER, où on peut monter avec son vélo gratuitement), interdiction des remorques... Nous faisons donc le choix de la location de nos vélos, avec livraison sur place.

Malgré nos deux heures de retard (problème technique sur un train, correspondance ratée), Thimothée nous accueille avec le sourire sur le parvis de la gare d'Angoulême. "Vous allez avoir un beau temps pour le séjour" nous encourage-t-il, avant de sortir de son camion deux vélos mécaniques. Location et livraison sur place assurée par Véloland Cognac, qui viendra rechercher nos montures en gare de Saintes. Prix des deux jours : environ 125 euros par personne.

Pour la saison 2023, sa troisième comme loueur, le gérant de Véloland Cognac, Enrick Rautureau a investi dans 70 vélos, dont une majorité disposant d'une assistance électrique - la demande explose. Du solide dans tous les cas : "il faut que les vacances soient un bon moment, donc il faut des vélos de qualité", promet Enrick Rautureau. "On a de moins en moins de locations à la journée, et de plus en plus des séjours de deux ou trois jours, avec la Flow vélo."

Pour l'hébergement, l'embarras du choix

Au camping de Saint-Yrieix, les tentes-cabanes sont conçues spécialement pour les cyclistes. Lits confortables, table à mange, et même coin cuisine abrité et logement sécurisé pour les deux-roues... © Radio France - Julien Fleury

Dès le printemps et jusqu'à l'automne, le parcours de la Flow vélo regorge de campings, de la simple zone de bivouac sans équipement au véritable hôtel de plein air. Pour une cinquantaine d'euros, on peut par exemple s'offrir une nuit au camping du Plan d'eau de Saint-Yrieix près d'Angoulême, dans une tente-cabane spécialement dédiée aux voyageurs à vélo. Literie confortable, espace cuisine abrité, possibilité de stocker les vélos en sécurité... "Il y aussi des tables partagées pour rencontrer d'autres cyclistes" décrit Victor, agent d'accueil du camping. "Généralement, les cyclistes sont très satisfaits." Avec même un espace sécurisé pour charger les téléphones portables.

Si on veut se faire plaisir, on peut prendre l'option hôtel ou chambre d'hôtes. A Chaniers, près de Saintes, Ludivine remplit ses chambres d'hôtes avec 20% de touristes à vélo, à qui elle propose un forfait à 99 euros. "Il faut aussi leur proposer à manger, parce qu'après une journée de vélo ils ne vont pas repartir en ville pour dîner. La piscine, c'est aussi un critère, quand vous avez eu bien chaud." Ludivine chouchoute cette clientèle "hyper-agréable". Avec en prime la possibilité de faire réparer sa monture par Cyril, le compagnon de Ludivine, mécanicien agricole : "c'est déjà arrivé, précise Cyril. Un cycliste dont une sangle de bagages s'était enroulée dans sa roue, ça avait arraché ses fixations, donc j'avais réparé tout ça." Ludivine travaille notamment avec des touristes néerlandais dirigés chez elle par une agence de voyages spécialisée dans les séjours à vélo.

Si on veut se faire plaisir, direction le Domaine des Cuves géré par Ludivine. Un ensemble de chambres d'hôtes et des services précieux pour les voyageurs à vélo, entre repas sur place et réparation grâce au talent de Cyril, le compagnon de Ludivine, mécanicien agricole. © Radio France - Julien Fleury

Et puis il y a l'option la plus économique : se faire inviter sur le chemin par un particulier. Pour 5 à 20 euros, on peut planter sa tente dans un jardin, et en profiter par fois par piquer une tête dans la piscine : les offres sont recensées par une plateforme spécialisée . Nous avons testé, pour notre part, un autre site , qui permet d'être hébergé gratuitement par un particulier. A côté de Cognac, c'est Karen qui nous ouvre ses portes et sa chambre d'ami. L'occasion d'une agréable soirée à évoquer le voyage à vélo.

Beaucoup de services le long du chemin

Chloé et Cyril s'apprêtent à partir pour 400km de voyage. "La Flow vélo, c'est un itinéraire génial pour commencer" © Radio France - Julien Fleury

Boire un verre ? Casser la croûte ? Aucune inquiétude lorsqu'on circule entre Angoulême et Saintes, on ne mourra pas de faim ni de soif. "Il y a des guinguettes, des bistros... vous êtes sur la partie où il y le plus d'économie autour de la Flow vélo" assure le loueur de vélos Enrick Rautureau. Des professionnels qui regardent avec intérêt passer les cyclos : à vélo, un touriste a budget moyen qui peut monter à 90 euros, contre une cinquantaine d'euros pour un touriste classique.

"On ne peut rien stocker sur un vélo, on est obligé d'acheter au jour le jour" confirme Marie-Claire, en nous offrant une limonade à son domicile d'Angeac-Charente. Avec son mari Jean-Michel, elle parcourt chaque été plusieurs centaines de kilomètres à vélo. Jean-Marie qui enchaine sur les retombées économiques de cette forme de voyage : "un exemple, à Châteauneuf juste à côté d'ici, il y a une boulangerie, et très souvent quand on descend, il y a des touristes qui viennent chercher leur pain."

Effort des collectivités

Le long du chemin, on doit plusieurs fois contourner des engins de chantier. Preuve de l'investissement des collectivités pour l'entretien de la Flow vélo, essentiellement constituée de chemins blancs, revêtement plutôt fragile qui laisse facilement apparaître des nids de poule. "Avec mes touristes à vélo néerlandais, j'ai appris le mot anglais bumpy, sourit Ludivine, propriétaire de chambres d'hôtes près de Saintes. Cela veut dire que les routes secouent beaucoup." La proximité de la Charente n'arrange rien, avec des crues hivernales qui recouvrent les chemins et les abîment.

Avec une majorité de chemins blancs, très sensibles au nids de poule, la Flow vélo demande un entretien permanent. Effort assumé par les collectivités. © Radio France - Julien Fleury

La Flow vélo reste un très bon choix pour se tester sur le voyage à vélo. "C'est un itinéraire génial pour ceux qui débutent", promettent Chloé et Cyril, croisés en plein préparatifs devant le coffre ouvert de leur voiture à Angoulême. "C'est facile, c'est au fil de l'eau, c'est tranquille, c'est plat... c'est parfait !"

Voyager en solo, c'est aussi pour les filles

A Javrezac, près de Cognac, Karen nous a accueillis pour la nuit, grâce au contact noué sur une plateforme dédiée au voyage à vélo. Depuis trois ans, le voyage à vélo occupe une grande partie des étés, pour cette enseignante de 48 ans. Des voyages en solo. "J'y pense depuis que j'ai 20 ans, mais je me suis très longtemps censurée. Tout le monde te demande : tu pars seule, mais ce n'est pas prudent. Et tu finis par te nourrir des craintes des autres, et c'est toi qui finis par t'empêcher de partir." Karen qui a fini par surmonter sa peur : "j'aimerais que les choses bougent là-dessus, parce que oui on peut rouler toute seule." La voyageuse le promet : jamais elle n'a ressenti d'angoisse sur sa monture, elle qui a sillonné le sud-ouest de la France, les routes de la Creuse, et se prépare pour visiter la Bourgogne.

