"On a vraiment besoin d'eux" : un nouveau site de formation pour aides-soignants à Guérande

L'Institut de formation d'aides-soignants de Saint-Nazaire a ouvert une antenne à Guérande. 15 élèves de 18 à 49 ans. En reconversion ou déjà dans le travail du soin, tous habitent dans la presqu'île. "Une solution de proximité et un espoir, que ça attire d'autres candidats car nous avons de gros besoins" explique Julien Couvreur directeur de l'hôpital de Saint-Nazaire

Après Chateaubriant fin aoùt, après la Roche-sur-Yon début septembre, à présent voici l'inauguration à Guérande. Les Instituts de formation d'infirmiers et ou d'aides-soignants poussent comme des champignons. Il faut dire que les besoins sont énormes. A Saint-Nazaire et en presqu'île par exemple, c'est quasiment 20% des postes d'aides-soignants qui ne sont pas pourvus.

ⓘ Publicité

Une formation de proximité ou comment rapprocher l'offre de la demande

La région Pays de la Loire avait promis l'an dernier la création de 530 places supplémentaires pour la formation. Des paroles aux actes : l'Institut de formation pour aides-soignants de Saint-Nazaire vient donc d'ouvrir une antenne à Guérande. Comme tous les autres sites de formation, il ne fait pas le plein. 15 élèves sur les 20 places disponibles, "mais c'est une expérimentation et on espère bien transformer l'essai l'an prochain" dit le directeur général de l'hôpital, Julien Couvreur :

loading

Des élèves habitantes de la presqu'île

Elles, car ce sont des femmes en grande majorité, ont entre 18 et 49 ans. La plupart travaille déjà en EHPAD ou à l'hôpital comme agent de soins. D'autres sont en reconversion. Mais toutes ou presque habitent la presqu'île guérandaise. Un secteur sinistré en terme de personnel soignant et médical alors que la population vieillissante ne cesse d'augmenter sur le littoral. "L'hôpital du Croisic est l'établissement où la situation en terme de recrutement est la plus difficile" assure encore le directeur de l'hôpital de Saint-Nazaire.

loading

Un espoir à présent aussi bien pour les professionnels des hôpitaux et des Ehpad que pour la région Pays de la Loire : que les aides-soignantes de la promotion Guérande 2023-2024 servent d'ambassadrices et que chaque année les candidat(e)s soient toujours plus nombreux.