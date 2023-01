“On devra augmenter nos prix” - groupement des boulangers-pâtissiers du Calvados

Le gouvernement a tenté d'apporter une réponse aux petites entreprises, en particulier les boulangeries, confrontées à une explosion de leur facture d'énergie. “Elles pourront demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales" a annoncé sur France info la Première ministre Elisabeth Borne. Cette mesure, qui s’ajoute à d’autres dispositifs d’aides (bouclier fiscal, amortisseur d’électricité), ne répond pas aux besoins de la profession selon Serge Mauger, vice-président du groupement des boulangers-pâtissiers du Calvados.

Les reports des prélèvements

“On les prend. Mais il faut savoir que ces reports ne peuvent que s’accumuler après la les PGE de la période de crise ou les reports de paiement de cotisations Urssaf. On commence seulement à payer ces fameux reports, donc il n’y a rien de concret pour l'instant face à l’envolée des charges”.

Des aides complexes et insuffisantes

“Il y a des aides de l'État, bouclier tarifaire et amortisseur d'électricité, mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand vous avez des augmentations de factures d’énergies multipliées par six ou dix, il en manque beaucoup” (selon Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie indique que l’État peut prendre en charge jusqu’à 40 % de la facture). Il faut aussi que ça soit simplifié au maximum, parce que c'est très compliqué de pouvoir faire la demande. Il faut rentrer dans les critères. Pour beaucoup de boulangers qui sont fournil du matin au soir, monter un dossier quand il faut faire des recherches de factures sur les années 2021, ce n’est pas simple non plus. Sinon ils vont se tourner vers le comptable, qui ne travaille pas pour rien. Donc c’est quelque chose qui sera facturé.

Répercuter la hausse sur les produits vendus

“De toute façon, on n'a pas le choix. Avec une augmentation des prix de l’énergie et des matières premières, ce serait une erreur de ne pas répercuter un minimum sur les produits finis. Une logique de bon fonctionnement d'une entreprise. Il faut payer les salariés qui travaillent. Quand on a augmenté le tabac de 10 %, il n'y avait personne dans la rue pour protester. Quand on voit le temps et la passion des boulangers mettre à fabriquer du pain, ce serait illogique que les boulangers ne répercutent pas sur les prix de leurs produits”.