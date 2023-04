"On entre dans la cour des grands" : l'entreprise Viessmann à Faulquemont fusionne avec un groupe américain

Les nouvelles sont rassurantes pour les 800 salariés de l'entreprise Viessmann, à Faulquemont, en Moselle. Après des menaces de rachat, mardi 25 avril, du spécialiste des chaudières et pompes à chaleur par l'Américain Carrier, les salariés ont finalement appris mercredi que Viessmann va fusionner une partie de ses activités, consacrée au chauffage, avec le groupe américain. Lors d'un comité social et économique extraordinaire (CSE), la direction a annoncé qu'un protocole de fusion avait été signé.

D'après le plan présenté aux syndicats, l'accord garantit le maintien de tous les salariés pendant les trois premières années, ainsi que le maintien de tous les sites de production pendant cinq ans minimum. Le siège de Viessmann restera à Allendorf, en Allemagne. Dans un communiqué, le groupe promet de rester une "entreprise familiale indépendante" tout en devenant l'un des principaux actionnaires de Carrier. Le PDG de Viessmann devient aussi membre du conseil d'administration américain.

Des salariés "beaucoup plus rassurés"

Les syndicats du site mosellan se montrent plutôt confiants après cette annonce. "On construit l'entreprise pour l'avenir", affirme Manuel Leite, secrétaire du CSE et délégué CFDT chez Viessmann France à Faulquemont. "On entre dans la cour des grands, avec une meilleure position internationale. Chez Carrier, ils sont spécialistes dans tout ce qui est ventilation et climatisation, et nous on est spécialistes dans les chaudières et pompes à chaleur. Donc on va être en concurrence avec les gros acteurs du marché comme Daikin ou Mitsubishi."

"On va bien suivre l'évolution de cette fusion", explique le délégué syndical. "Au début, on a pris un coup sur la tête. Il y a peut-être un sentiment de trahison qui va apparaitre ces prochains jours, avec un manque de confiance des salariés. Mais j'ai envie d'y croire. Dans son domaine, Viessmann avait ses limites, notamment en matière d'investissements. Maintenant, on va être beaucoup plus introduits aux États-Unis et dans les pays asiatiques. On franchit une nouvelle étape."

Avec cette fusion, Viesmann passe à un capital de 3,5 à 17 milliards de dollars, et de 10.000 à 44.000 employés. L'Américain Carrier a promis de débloquer 106 millions d'euros de primes à redistribuer entre tous les salariés. L'accord de fusion devrait prendre effet à partir du mois de novembre. Un nouveau CSE est prévu le 15 mai prochain.