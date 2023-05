“On espère 50.000 manifestants à Caen” - Mickaël Robe, Force Ouvrière 14

Chaque 1er mai rassemble en général entre 100.000 et 160.000 personnes. Cette année, le curseur devrait nettement grimper dans le contexte d’une réforme des retraites qui passe mal. Le renseignement territorial prévoit entre 500.000 et 650.000 manifestants dans les rues du pays. Mickaël Robe, délégué général adjoint Force Ouvrière dans le Calvados, espère atteindre le cap des 50.000 participants dans le cortège caennais.

“Nous attendons aujourd'hui une forte journée de mobilisation. On pense et on espère atteindre, voire même dépasser les plus fortes journées qu'on a eues. On pense par exemple aux journées du 11 février ou du 7 mars, où on avait atteint, voire même dépassé 50.000 manifestants” indique Mickaël Robe. Pour cela, les syndicats ont choisi de revenir à une manifestation en fin de matinée, contrairement aux rassemblements organisés les dernières semaines à Caen. L'arrivée se fera au cours Koenig pour enchaîner avec un moment de convivialité sous la forme d’un buffet.

La Normandie termine la période des vacances scolaires du printemps. Reste à savoir si la grogne contre la réforme est toujours vive. “La colère est forte. Cette réforme est mauvaise, les travailleurs n'en veulent pas. Ce qu'on voit partout lors des différentes sorties du président de la République, voire même des différents ministres. Cette réforme ne passe pas. Comme le 49,3 utilisé le 16 mars” estime le responsable syndical.

Cette semaine sera ensuite marquée par la réunion de l’intersyndicale, à Paris, pour réponse favorablement ou négativement à la proposition du gouvernement de reprendre le dialogue social. Puis mercredi, le Conseil Constitutionnel se prononcera sur la seconde demande de RIP (référendum d’initiative partagée) déposée par la NUPES. “De toute façon la mobilisation se poursuivra même si la loi a été promulguée. En 2006, le CPE avait été promulgué et jamais appliqué en raison de la forte contestation” conclut Mickaël Robe.