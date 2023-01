"On espère qu'on va faire un super démarrage" : à Quimper, les commerçants prêts pour les soldes

Mercredi c'est les sorties ciné, mais aujourd'hui c'est aussi le début des soldes... Des soldes d'hiver qui s'achèveront 7 février. En cette période d'inflation, les clients seront-ils au rendez-vous ?

En tout cas, dans ce magasin de décoration du centre de Quimper. On peaufine les derniers détails. "On est en train d'étiqueter ce qui passera à 70% pour les soldes", explique Marine. Des rideaux, des coussins, mais aussi des toiles, des miroirs et de la décoration. Il faut faire de la place pour la nouvelle collection.

Mais après des ventes privées, plutôt calmes, Thibault le responsable du magasin veut rester optimiste pour la suite. "On espère faire un super démarrage et qu'on va retrouver du flux. C'est de la promotion, donc on reste sur des prix abordables." C'est surtout pour l'implantation de la nouvelle collection que Thibault espère qu'il y aura des achats coup de cœur. Pour le moment, le responsable l'affirme, le début d'année est assez calme mais il ne ressent pas trop, en tout cas pas encore, l'impact de l'inflation.

Un peu plus haut dans la rue, Marine est la propriétaire d'un magasin d'habillement. Ses ventes privées ont été plutôt bonnes. "Les clientes ont plus de chances de trouver leur taille à ce moment-là", explique-t-elle. Mais elle est un peu plus mitigée pour la suite. "Avec toutes les hausses que le gouvernement a annoncé, à mon avis*, je pense pas que ce soit une super année**."* Mais elle ne veut pas céder au pessimisme, "on verra bien".

Pas question d'acheter pour acheter

C'est vrai que du côté des clients, on ne prévoit pas de faire des folies. C'est le cas de Flavie. La jeune femme jette un coup d'œil aux pantalons, mais hors de question d'acheter pour acheter. "J'avais besoin d'un pantalon, mais sinon non je viens pas pour les soldes si j'ai rien à acheter." Ce n'est pas les promotions qui auront raison de son porte monnaie. "C'est un peu de la surconsommation sinon."

Anne restera elle-aussi raisonnable. "J'irais faire un tour, si les articles soldés sont intéressants, j'en profite, mais c'est vrai qu'avec l'inflation, on fait attention. Plus que d'habitude." Après, elle sait qu'elle n'est pas infaillible en montrant les articles à son bras, "on se retrouve toujours avec des articles non soldés", rigole-t-elle.

Cassandra, Iliana et Noélie font du lèche-vitrine mais elles n'ont pas prévu d'achat pendant les soldes*. "Pour un gros achat, par exemple un téléphone, on attend les soldes "*, expliquent les adolescentes, mais ce n'est pas le cas cette année.

Kerian lui n'a pas attendu un jour de plus pour acheter ses coussins. "Je savais pas quelle date c'était les soldes", plaisante-t-il. Il l'avoue, il est plutôt un acheteur compulsif. "J'achète quand j'ai besoin, j'aime pas attendre, et là j'ai déjà acheter tout ce dont j'avais besoin." En partant, il glisse tout de même, qu'il n'est pas à l'abri de se laisser tenter dans les jours à venir.