On espère une saison estivale excellente à Nîmes cet été

Semi-marathon, Feria de Nîmes, jeux romains, 3 rendez-vous qui ont cartonné en terme d'affluence touristique. +8% pour la féria (1.165.000 visiteurs) de quoi attendre une saison estivale exceptionnelle espére l'office de tourisme. Nîmes 24ème destination mondiale à visiter en 2023 - sur 52 - selon le New York Times. Une ville au patrimoine architectural non moins exceptionnel et le classement espéré en septembre de la maison carrée (résultat Ryad Arabie Saoudite) au patrimoine mondial de l'Unesco.

Aller encore chercher la clientèle étrangère

La patrimoine architectural romain de la capitale du Gard reste la principale motivation des visiteurs étrangers. En 2023, la clientèle étrangère représente - essentiellement européenne - un peu plus de 28% des 950.326 visiteurs à Nîmes. Il faut être plus ambitieux notamment en allant chercher la clientèles des Amériques (USA-Canada) ou d'Asie (Chine et Japon).

