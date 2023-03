"On essaie de nous blouser" : entre 500 et 800 motards défilent contre le contrôle technique en Lorraine

La grosse bécane rouge brille au soleil. "C'est mon bébé", reconnait Dominique. "C'est une Gold Wing. Elle a 1.800 centimètres cube, 126 chevaux..." Dominique a déjà l'habitude de la bichonner tous les matins, comme son collègue Hervé. "Je vérifie le niveau d'huile, l'état de mes pneus, on regarde les phares, la chaîne..." Les deux motards ne comprennent pas à quoi leur servira le futur contrôle technique, censé entrer en vigueur début juillet.

Entre 500 et 800 motards ont défilé contre la mesure, samedi 18 mars. Rejoint par 200 motards venus de Nancy, le cortège a quitté la ZAC d'Augny, avant de remonter lentement sur l'A31 et de défiler dans les rues du centre-ville de Metz, vers la place de la Comédie.

Les motards s'étranglent sur le coût annoncé de ce futur contrôle technique : aux alentours de 50 euros. "On nous prend de l'argent pour rien en fait", peste Cathy, venue de Sarreguemines avec son mari. "C'est toujours plus, ça se rajoute au reste de l'inflation. C'est une passion, la moto. Alors si vous nous supprimez ça, il ne nous reste plus grand-chose. On a juste l'impression d'être blousée", déplore-t-elle.

"Rien n'est prêt"

Mais avec toutes les mobilisations du moment, les motards n'ont eu aucun détail sur cette mesure d'abord décidée par le gouvernement en août 2021, puis abrogée un an plus tard, avant que le Conseil d'État ne considère cette annulation comme "illégale". "Dans les centres de contrôle technique, ils n'ont aucune nouvelle", affirme Jean-Yves Martignon, coordinateur de la Fédération française des motards en colère en Moselle. "On se demande bien comment on peut mettre en place un contrôle au 1er juillet alors qu'il n'y a aucun matériel, aucune formation..."

Des manifestations ont aussi eu lieu à Strasbourg et Épinal. Une mobilisation nationale est prévue le 22 avril prochain si aucune concession n'est affichée par le gouvernement.