"On est adoubé par l'Élysée", les Toiles de Mayenne à la Grande Exposition du Fabriqué en France

La Mayenne est mise à l'honneur à Paris, ces samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023. Le coussin "Gally" du tisseur les Toiles de Mayenne, installé à Fontaine-Daniel au nord de Laval, a été retenu parmi 2.500 produits fabriqués en France pour être exposé avec 123 autres lors de la 3ème édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France. Pour sa troisième candidature, l'entreprise mayennaise présente un coussin de 30 cm sur 45 cm, avec au recto une toile de Jouy, imprimée à Laval et au verso des rayures, tissée à Fontaine-Daniel, le tout dans les tons bleu-blanc-rouge.

Pour le tisseur vieux de plus de 200 ans, c'est à la fois une fierté et la reconnaissance de son savoir-faire, explique Cécile Pambet, responsable opérations et marketing. "Depuis 1806, c'est dans notre ADN de travailler pour la fabrication locale. Ça n'a pas toujours été une ligne facile à défendre, mais aujourd'hui, ça récompense notre travail et ça permet les jours où c'est moins facile de défendre nos positions, de se dire 'oui, mais nous, on a été adoubé, quelque part, par l'Élysée'."

"Des emplois en Mayenne, qui font vivre un village"

La 3ème édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France au palais de l'Élysée est aussi l'occasion pour ces entreprises de se rencontrer et d'échanger sur leur philosophie commune, ajoute la responsable des Toiles de Mayenne. "Même si certains font des soupières et d'autres des chaussures, on a tous un même sujet qui est la préservation de ces savoir-faire, de ces métiers en France*, sur des territoires parfois méconnus comme la Mayenne, qui est un territoire avec plein de choses à faire connaître, à découvrir. Cette mise en lumière est pour nous tous*."

Faire sens

Pour Cécile Pambet, si la Grande Exposition du Fabriqué en France permet de mettre en valeur les produits "Made in France", il faut encore aller plus loin pour valoriser ces savoir-faire. "C'est bien d'en parler, mais il faudrait que ça se traduise par des actes maintenant. Il faut que les clients comprennent que c'est important de sauvegarder des savoir-faire en France, car on parle d'emplois qui sont en Mayenne, qui font vivre une économie dans un village. Ce sont aussi des taxes qui sont payées en France. Et tout ça, ça a du sens. Donc nous, on pense qu'il faut agir un peu plus vers des actes car notre intérêt aussi, c'est que ça serve des entreprises françaises qui bataillent au quotidien pour préserver des savoir-faire en France et ce n'est pas simple."

Toiles de Mayenne a organisé un tirage au sort entre ses clients et ses employés pour permettre à dix d'entre eux de découvrir l'exposition à l'Elysée ce week-end. Parmi les autres produits fabriqués en France retenus, on peut citer des entreprises des Pays de Loire : le robot viticulteur de la société SITIA, basée au sud de Nantes, les sandales Méduse du groupe Humeau basé à Chollet, l'oreiller de l'entreprise sarthoise Drouault et la serre de l’entreprise vendéenne Doviris.