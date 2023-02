"On est dans le flou total " : les salariées des Galeries Lafayette inquiètes pour le sort du magasin

"On veut plus de transparence". Comme une dizaine d'autres salariées, Stéphanie, employée aux Galeries Lafayette, a tenu à débrayer pendant deux heures mardi 14 février. Toutes se demandent à quelle sauce elles vont être mangées alors que des manifestations ont lieu partout en France pour protester contre la gestion du groupe par l'homme d'affaires bordelais, Michel Ohayon.

ⓘ Publicité

Propriétaire des Galeries Lafayette, il détient plusieurs entreprises en difficulté comme Camaïeu, et Go Sport récemment placés en redressement judiciaire. "Aujourd'hui on se pose la question : a-t-il la capacité de financer notre entreprise ?", explique Muriel Scanzi, déléguée syndicale centrale CFDT des 22 magasins Galeries Lafayette, qui travaille à Bayonne.

Retards de livraison

"Plusieurs investissements promis n'ont pas été réalisés, les effectifs sont réduits, on a des retards de livraisons de 15 jours dans certains magasins parce que les factures n'ont pas été payées", indique la déléguée syndicale. Une situation qui inquiète de plus en plus les salariées. "On est dans le flou total. On veut savoir comment vont les Galeries Lafayette. On veut que le propriétaire soit honnête", s'indigne Stéphanie.

De quoi attrister les anciennes salariées comme Christiane, à la retraite depuis cinq ans, mais qui a tenu à venir soutenir ses collègues. "Ce n'est pas comme avant, c'est normal qu'elles soient inquiètes avec tout ce qu'on entend. Je suis aussi inquiète pour ma ville".

En effet, l'inquiétude plane aussi du côté de la mairie de Bayonne. Yves Ugalde, adjoint au maire en charge de la culture et de l'animation est venu dire un mot de soutien. Il reconnaît que la fermeture de ce magasin emblématique serait un coup dur pour le centre-ville. "Ce commerce, c'est une locomotive, un phare. Bien sûr que pour nous, c'est un atout de centralité qui aujourd'hui hélas est remis en cause." D'après la CFDT, une expertise est en train d'être menée en interne. Les conclusions devraient être rendues dans la semaine.