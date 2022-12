Le monde du théâtre souffre aussi des prix de l'énergie : "On est de plus en plus en difficulté"

"Je n'ai pas envie d'annuler, personne n'a envie d'annuler. Ce serait une catastrophe", explique Gérard Vantaggioli, le directeur du théâtre du Chien qui fume, invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce jeudi matin, alors que certains établissement réfléchissent à annuler des dates cet hiver pour faire baisser leur facture de gaz ou d'électricité.

Mais dans son théâtre, l'une des scènes permanentes à Avignon, les coûts de l'énergie sont une préoccupation quotidienne. "Avec le chauffage, évidemment, qui nous coûte très cher, mais aussi les lumières. Ça n'a rien à voir avec les ampoules qu'on allume à la maison, les projecteurs consomment beaucoup", poursuit Gérard Vantaggioli.

Le directeur du théâtre du Chien qui fume réfléchit à adapter ses éclairages, mais n'a pas forcément les moyens de le faire : "On voudrait changer notre parc de projecteurs pour mettre des LED à la place. Alors on est en train de réfléchir là- dessus. Mais les LED, ça coûte un bras".

Le théâtre du Balcon, lui, est déjà équipé en LED, ce qui pèse moins sur le budget, mais l'établissement ne peut pas baisser le chauffage déjà réglé à 19°C, plaide son fondateur et directeur, Serge Barbuscia. "On est de plus en plus en difficulté", poursuit-il. Lui demande à l'État un bouclier tarifaire pour aider le monde culturel à passer l'hiver.

Le directeur du théâtre du Chien qui fume, en revanche, exclut formellement d'augmenter les places pour compenser l'inflation. "Non, parce que je trouve que c'est déjà très cher en ce moment", explique Gérard Vantaggioli.