"On est souvent le dernier lien social du village" : les buralistes de Dordogne veulent se réinventer

"Comme je le dis souvent, nous sommes les plus près des plus éloignés", explique Philippe Coy, le président national de la confédération des buralistes. Il était en Dordogne ce dimanche, pour assister à l'assemblée générale des 263 buralistes du département.

Il a beaucoup été question du marché parallèle de tabac, qui touche la profession depuis une vingtaine d'années maintenant, mais aussi du développement de nouveaux services dans les bureaux de tabac.

"Être un drugstore"

La vente de tabac est en baisse en France, à cause du changement d'habitudes, des prix qui augmentent et du trafic de cigarettes. Depuis plusieurs années, les bureaux de tabac essayent de s'adapter. "On n'est pas que buralistes, on est aussi pompistes, dépôt de gaz, épicier... Notre rôle va au-delà du simple débitant de tabac. On veut être un drugstore, où on trouve beaucoup de services", ajoute Philippe Coy.

En Dordogne, 69% des buralistes exercent dans une commune de moins de 3.500 habitants. "On est souvent le dernier lien social du village. Il y a une forte population d'aînés qui a besoin de conseils, de bienveillance", ajoute le président. La confédération a engagé un grand plan de transformation pour faire évoluer le métier.

Payer son loyer, sa facture d'électricité

Cela passe par le développement du relais-colis, le paiement de proximité (1 buraliste sur 2 en Dordogne fait de la mission de service public). La confédération veut aussi développer les distributeurs d'argent liquide. Une centaine de buralistes en France vendent des billets de train pour la SNCF.

La confédération va aussi lancer dans les prochains jours l'encaissement de factures dans les bureaux de tabac. On pourra payer son bailleur, son fournisseur de gaz ou d'électricité en allant au bureau de tabac.