"On est super inquiet" : ce boucher d'Île-de-France se mobilise face à l'explosion des prix de l'énergie

Plus de 300 d'artisans bouchers-charcutiers venus de toute la France sont attendus ce mardi à 11h devant l'Assemblée Nationale à Paris, en tenue professionnelle, à l'appel de leur confédération . Face à des factures énergétiques exorbitantes, ils demandent une réaction du gouvernement. Parmi eux, une cinquantaine de professionnels d'Île-de-France, dont Jorge De Carvalho des Yvelines.

Jorge De Carvalho est responsable de trois établissements dans les Yvelines. Au total, il emploie une cinquantaine de salariés. Dans l'un de ses établissements, à Houilles, il a vu tripler sa facture d'électricité, et les prix des matières premières augmenter : une accumulation de facteurs qui font qu'aujourd'hui, il est très inquiet face à l'avenir.

"On a besoin d'être écouté, dans ce secteur où l'on nourrie la France"

60% des professionnels sont concernés par le bouclier tarifaire du gouvernement, 40% ne sont pas éligibles, comme Jorge de Carvalho. Ce boucher appelle l'Etat à réagir, vite :

"À Houille, j'ai un laboratoire puisque l'on fabrique tout ce que l'on vend. On a beaucoup de chambres froides et de fours. Mon contrat d'énergie arrivait à échéance au 02 octobre : je suis passé de 1.400 euros à 4.000 euros par mois avec EDF. C'est prohibitif : on va travailler pour payer l'électricité et si ca continue on va devoir tailler dans les effectifs. On a besoin d'être écouté, dans ce secteur où l'on nourrie la France", explique ce patron.

Toute une confédération qui tire la sonnette d'alarme

"Ce n'est pas dans nos habitudes d'aller dans la rue, nous sommes plutôt dans nos magasins. Nous ce que l'on demande, c'est d'avoir de visibilité et de la simplicité, car les processus mis en place sont complexes," ajoute Jean-François Guilhard, le président national de la confédération.

Et pour cause, la profession n'est pas descendue dans la rue depuis plus de 20 ans : "la dernière fois c'était en 1996 pour la vache folle, on veut tirer la sonnette d'alarme car on sent une réelle inquiétude sur le terrain".

Selon la confédération, on compte près de 18.000 artisans bouchers-charcutiers en région Île-de-France.

Une délégation de la Confédération Française de la Boucherie-Charcuterie sera reçue ensuite à l'Assemblée Nationale, et mercredi au Ministère de l'Economie. Les autres professions : boulangers, ou encore pâtissiers sont appelées à rejoindre le rassemblement !