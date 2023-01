On est tous frileux sur la réforme des retraites estime Gilbert Marcelli, président de la CCI de Vaucluse

À quelques heures de la présentation de la réforme des retraites en Conseil des ministres, Gibert Marcelli était ce lundi l'invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse. Une réforme au sujet de laquelle les acteurs du monde économique du département se montrent très prudents. "On est tous frileux sur la question, et je suis comme les autres » affirme-t-il. « Il nous manque des éléments pour nous prononcer. Nous n'avons pas toutes les données économiques. Nous attendons encore les éléments de justification. Dans les entreprises, nous faisons systématiquement référence à un dialogue social, nous écoutons les parties. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous écoutons toutes les parties avant de prendre position. Pour le moment, c'est très prématuré". Interrogé sur le risque pour les entreprises d'une mobilisation longue, le président de la CCI de Vaucluse estime que " le monde économique vauclusien redoute une 4e vague après les gilets jaunes, les grèves et le covid. Il faut être sage et raisonné. Les gens ont le droit de manifester, d'exprimer leur mécontentement, mais il faut respecter l'outil de travail des uns et des autres. Aujourd'hui, les manifestations sont bien encadrées, mais il ne faut pas qu'il y ait d'impact au niveau de l'économie vauclusienne".

