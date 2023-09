"On est un bon cas d'école pour eux" : les salariés des papèteries de Condat reçus par le gouvernement

Ils vont prendre la route, direction Bercy. Les syndicats et des employés des papèteries de Condat vont être reçus la semaine prochaine, le 11 septembre, au ministère de l'Économie. Le syndicat Force ouvrière l'a annoncé ce dimanche 3 septembre. Depuis une semaine, les salariés tiennent un piquet de grève devant l'usine du Lardin-Saint-Lazare pour dénoncer le plan social de l'entreprise Lecta qui menace 187 emplois et la ligne 4 de l'usine.

Coup de pouce d'un ancien président

Les syndicats ont pu compter sur le soutien de François Hollande. Une rencontre en visioconférence a eu lieu vendredi 1ᵉʳ septembre avec l'ancien président. "Il était très à l'écoute et connaissait tout jusqu'aux montants exacts versés par l'État", confie Philippe Delord. François Hollande leur a dit qu'il allait contacter les ministères de l'Industrie et de la Culture. Quelques heures plus tard, la CGT reçoit finalement un coup de téléphone de Bercy.

"Qu'est-ce qu'ils vont faire derrière ? Vont-ils nous aider et rejoindre ce que disait Emmanuel Macron sur la réindustrialisation de la France ? On est un bon exemple, on peut être un bon cas d'école pour eux" estime ce dimanche soir Patricia Canto, déléguée Force Ouvrière à Condat.

Les employés de Condat avaient déjà sollicité les ministères, mais n'avaient pas eu de réponse. Mercredi 30 août, les syndicats avaient aussi rencontré le président de Région Alain Rousset à Bordeaux. Selon eux, ce dernier leur avait promis d' évoquer personnellement la situation avec le ministère de l'Économie.

Pour les salariés qui ne pourront pas monter à Paris, la réunion avec Bercy sera retransmise en visioconférence.