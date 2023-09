"On mange moins", des habitants de Dordogne sautent des repas à cause des prix qui explosent

Jean-Pierre pousse son cadis à la sortie du magasin. Il vient de passer à la caisse et a payé 90 euros. Pourtant, le retraité achète le strict minimum. "2,68 kilos les deux andouillettes : 3,43 euros, vous croyez que c'est pas cher ça ?", souffle l'habitant de Montpon-Ménéstérol. Les andouillettes sont une exception. D'ailleurs il va les couper en deux pour économiser un repas. "La viande je n'en prends plus, confie-t-il, c'est pas possible, je mange que des tomates et de la salade, c'est un peu dur".

Comme lui, de nombreux Français mangent moins à cause de l'inflation. Selon un sondage Odoxa pour France Bleu publié ce mercredi 13 septembre, 87% d'entre eux déclarent faire plus attention à leur budget. Près de la moitié des plus modestes sautent même des repas pour faire des économies.

Moins de courses

Sur le parking de l'hypermarché, Laurence et sa mère Marcelle vident leurs sacs. A l'intérieur, la truite a remplacé le saumon. "On fait attention, surtout sur la viande, la charcuterie, le fromage et les produits d'entretien, c'est ça qui a le plus augmenté", assure Laurence.

Les deux femmes faisaient les courses une fois par semaine, elles les font maintenant tous les quinze jours. "Si on doit manger qu'un yaourt par jour au lieu de deux, on en mange qu'un. On mange moins, on n'a pas le choix", ajoute Laurence. Elle estime que son cadis moyen est passé en un ans de 120 à 160 euros malgré les sacrifices.

Tout calculer

Faire les courses devient un casse tête pour certains. Françoise a décidé de s'aider d'une calculette. "Je compare les prix au kilo alors que je ne le faisais pas avant", explique l'habitante qui dit avoir augmenté son budget alimentation de 100 euros par mois, et même avec ça elle ne s'en sort plus. Il faut trouver des alternatives. Françoise ajoute : "Pour la viande, je vais à l'abattoir de Ribérac. Et pour les légumes, à la ferme du Pizou et je fais mes conserves moi-même".

Son mari, Serge, veut quand même se faire plaisir. Il ressort du magasin avec un paquet de crêpes. Mais il le dit, il y a un an, il en aurait pris trois.