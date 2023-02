"On mange plus de conserves", des Nîmois avouent ne plus pouvoir acheter des légumes à cause de l'inflation

L 'association Familles rurales avance qu'il manque 65 euros, chaque mois, aux Français pour se nourrir sainement, avec des cinq fruits et légumes. Mais certains Nîmois reconnaissent devoir faire l'impasse sur ces produits "et manger plus de conserves", comme l'explique Aline, rencontrée sur le parking d'une enseigne discount à Nîmes. Des budgets serrés à cause de hausse des tarifs de l'énergie et du carburant, et dont l'augmentation des prix de l'alimentaire n'arrange rien. L'association a réclamé , ce mercredi, la création d'une allocation mensuelle de 65 euros pour pallier ces manques.

