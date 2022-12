Économies d'énergie : "On met plus de pulls et le chauffage au minimum", témoignent des Périgourdins

Chacun met en place des petits ou grands gestes pour réduire sa consommation de chauffage et faire des économies d'énergie à Montpon-Ménestérol (Dordogne).

Le grand froid est de nouveau de retour et bien présent en Dordogne. La question du chauffage se pose donc comme une préoccupation quotidienne. A Montpon-Ménestérol, les habitants ont divers moyens pour augmenter leurs sentiments de degrés en plus dans leurs logements et voir ainsi le résultat sur la facture à la fin du mois.

Rebecca, lycéenne, vit toujours chez ses parents. Ils ont mis en place quelques règles à leur domicile : "Nous mettons plus de pulls pour mettre le chauffage au minimum et donc économiser." Paulette, avec sa petite retraite, enfile elle aussi gilets, vestes et grosse chaussettes. "J'ai changé ma chaudière parce qu'elle était vieille, raconte-t-elle, donc elle ne se déclenche que quand il fait froid." "J'ai réduit un petit peu [le thermostat], poursuit-elle dans un sourire. Au lieu de le mettre à 20 °C, j'ai mis à 19,5 °C."

Des moyens alternatifs à l'électricité ou au gaz

Tania a également décidé de réduire la température ambiante de son logement : ce sera désormais 19 °C, jusqu'à la fin de l'hiver. "Nous essayons de faire vraiment attention au chauffage", explique cette couturière. En arrêt maladie, elle passe plus de temps chez elle et préfère le bois au gaz pour se réchauffer.

C'est ce premier moyen pour lequel Gaëlle, mère de famille, a opté. "J'ai une cheminée et c'est tout", affirme-t-elle. "Mon père a du bois, donc nous faisons un échange de compromis", rigole Gaëlle. Pour le jeune Mathis, c'est de la laine de verre dans son appartement. Une isolation par l'extérieur "qui fait que ça devient beaucoup plus chaud l'hiver". "Quand nous chauffons, c'est très bouillant dans la maison", décrypte-t-il.

Isoler son logement

Mathis assure donc appuyer moins souvent sur le bouton "on" du chauffage et réaliser de fortes économies. En France, la consommation d'électricité a baissé de plus de 8 % la semaine dernière, par rapport aux moyennes des années précédentes.