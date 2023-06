"On n'a plus les moyens" : à Mérignac, une vente de vêtements au kilo pour lutter contre la flambée des prix

La flambée des prix se poursuit partout en France. En Gironde, le panier France Bleu du mois de mai fait état d'une moyenne de 109,66 euros, soit une hausse de 1,50 euros par rapport à avril. On parle beaucoup des prix de l'alimentation, mais l'industrie du textile n'y échappe pas non plus, ce qui amène les consommateurs à se tourner vers le marché de l'occasion.

L'inflation pousse de nombreux consommateurs à acheter des vêtements de seconde main © Radio France - Hugo Deschamps

Des habits de seconde main à 8 euros le kilo. Samedi 3 et dimanche 4 juin, l'association de mode solidaire AMOS a organisé à Mérignac une vente de vêtements au kilo. Habits pour tous les âges, chaussures, accessoires et même produits culturels, la plupart des clients ont adopté le marché de l'occasion face à la flambée des prix, dont l'industrie du textile n'échappe pas non plus.

"Tout est calculé, c'est à l'euro près"

Dès l'ouverture, une cinquantaine de clients sont déjà là, à écumer les stands installés au siège de l'association AMOS. Aménagée à la manière d'un petit marché, où les vêtements sont rangés sur des étals, la vente attire notamment les familles : "J'ai trouvé des chaussures, des vêtements pour les enfants de ma sœur et aussi pour ma fille" raconte Gaëlle, deux caddies bien remplis en main, pour 51 euros : "À ce prix là, vous allez dans n'importe quelle boutique et vous avez à peine une pièce. Là j'ai eu énormément de choses". Pour cette mère de famille, la seconde main s'impose comme une nécessité face à l'inflation : "Dans mon budget, tout est calculé, c'est à l'euro près. L'augmentation des prix est importante dans toutes les marques" explique-t-elle.

L'association récupère les invendus de ses boutiques pour les mettre en vente au kilo © Radio France - Hugo Deschamps

Composer avec un budget serré et la hausse des prix, c'est aussi ce que vit Armelle. Pour cette maman, cela avait aussi du sens de se rendre à cette vente au kilo : "On n'a plus les moyens, donc on n'a pas le choix de se diriger vers la seconde main. Certains vêtements ont pris 5 ou 6 euros" constate-t-elle. Mais les familles ne sont pas les seules à participer à l'événement. Videth n'en est pas à sa première vente au kilo, il fait partie des habitués. Il a, lui aussi, adopté le marché de l'occasion : "Le pouvoir d'achat a aussi énormément baissé. On s'oriente naturellement vers la seconde main". Il ajoute : "J'ai trouvé des chaussures pour la moitié de l'année et des vêtements de travail pour un prix dérisoire".

Des profils plus variés

Au milieu des étals, plusieurs bénévoles donnent un coup de main pour ranger les vêtements. Yolande en fait partie, elle a déjà participé à une vingtaine de ventes au kilo avec l'association. Elle a pu constater, au fil des années, l'évolution des profils se dirigeant vers la seconde main : "Au début, c'était surtout des familles qui étaient dans le besoin. Maintenant, on a vraiment toutes les classes sociales, et beaucoup de jeunes". Florence s'en est aussi rendu compte. Elle est encadrante technique au centre de tri de AMOS : "On a vraiment tous les profils maintenant. On voit plus de jeunes depuis quatre ans à peu près. Malheureusement, les étudiants n'ont pas un gros budget pour les vêtements vu la conjoncture actuelle où tout augmente".

Certains accessoires sont proposés à des prix fixes, à l'instar des chaussures © Radio France - Hugo Deschamps

Des profils qui se diversifient, et une demande grandissante. C'est le constat établi par Florence : "On a déjà, à la base, beaucoup de clients qui fréquentent nous boutiques, et les gens ne cessent d'appeler pendant le courant de l'année pour savoir à quelle date nous allons faire la prochaine vente au kilo".