"On n'est pas des vaches à lait" : fronde des entreprises contre la taxe ordures ménagères de Pornic Agglo

Des patrons d'entreprises qui se révoltent, c'est plutôt rare. Mais depuis que Pornic Agglo a choisit en janvier 2022 de généraliser la TEOM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères des entreprises) à toutes les entreprises, la colère gronde. "C'est un vrai sentiment d'injustice" nous confie la patronne d'une entreprise de machines agricoles dans le Pays-de-Retz. "Nous n'avons pas d'ordure ménagère, et pourtant nous devons régler 1.800 euros!". Car la taxe n'est pas calculée en fonction de ce qui est jeté, mais en fonction du foncier.

Recours en justice

Une cinquantaine de petites et moyennes entreprises se sont donc constituées en collectif, 23 ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Nantes. Ces entreprises produisent des déchets spécifiques mais peu donc, voir pas du tout, d'ordures ménagères. Car il s'agit pour ces garagistes, ces entreprises de réparation, ces pharmaciens paramédicaux de jeter emballage, huile usagée, aérosol, ferraille, verre, peinture, ampoules, pneus, etc. Aucun de ces déchets n'est traité par Pornic Agglo. Chaque entreprise facture déjà un prestataire privé pour la collecte ou bien doit payer son entrée à la déchetterie. "Il faut souvent compter entre 3.000 et 8.000 euros par an. Et on nous rajoute une taxe obligatoire qui ne répond à aucun de nos besoins ? Nous ne sommes pas des vaches à lait" témoigne encore cette chef d'entreprise.

2.000 euros par an pour zéro ordure ménagère

« Location de box, aucun déchet, pas de poubelles, 2.000€ de TEOM ? Les propriétaires déposent leurs effets personnels pour du stockage et les reprennent en totalité. Où sont les déchets ?" s'insurge ce loueur dans le communiqué envoyé par le collectif.

"Ces entreprises qui ont parfois déjà du mal à joindre les deux bouts avec l'inflation se retrouvent à payer deux fois, avec la sensation désagréable de se faire voler quelque part", argumente l'avocat des entreprises plaignantes, Maître Nicolas Eveno.

Une façon de faire illégale ?

Avant, pour la plupart c'était le système d'une redevance incitative, rappelle l'avocat. Les entreprises ne payaient qu'en fonction de leurs besoins. "C'est sûr que la remplacer par une taxe obligatoire, c'est bien mieux pour les finances de l'agglo", grince Maître Eveno qui soulève un autre problème : "y'aurait-il un trop perçu ? Car l'an dernier les recettes ont été supérieures aux dépenses. Or, cette taxe est un service public, elle doit servir aux traitement des déchets, au ramassage des ordures mais ne doit pas rapporter plus que le service ne coùte". Un soupçon partagé par ce conseiller de l'opposition. Antoine Hubert a lui aussi déposé un recours gracieux pour que soient « revotés » les taux de la TEOM pour un taux « juste et proportionné ».

loading

En attendant, il y a eu plusieurs réunions, quelques discussions entre les chefs d'entreprises et les élus de l'agglo. Sans succès. La collectivité locale "nous répond seulement que c'est au nom de la solidarité". Le collectif déplore le manque de concertation et de souplesse.

Au nom de l'égalité devant l'impôt

Dans son communiqué, il cite notamment les voisins de Cap Atlantique qui laissent le choix aux entreprises et prévoient même des exonérations quand l'entreprise a déjà un contrat avec un prestataire privé. Les 23 entreprises plaignantes réclament l'application "du principe d'égalité devant l'impôt" et donc l'annulation pour elles de cette taxe des ordures ménagères.

Le recours a été déposé au mois de mai dernier. Il peut prendre deux ou trois ans. "Mais nous sommes prêts à nous battre, nous irons jusqu'au bout, notamment pour les jeunes qui voudraient venir s'installer".

Sollicitée par France Bleu Loire Océan, Pornic Agglo, qui avait prévenue ne faire aucune déclaration tant que la procédure judiciaire est en cours, n'a donc pas donné suite.